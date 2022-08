Bačić o izvanrednim izborima: 'To samo neodgovorna politička stranka može tražiti, HDZ nije taj'

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić reagirao je na zahtjeve oporbe koja smatra da Vlada treba dati ostavku zbog plinske afere.

- Nije kolega Grbin toliko nepismen da ne zna da se Vlada ne može samoraspustiti. Oni traže očito izvanredne izbore. Hoćemo li izvanredne izbore sada kada je Vlada zaustavila najveću krađu u povijesti Hrvatske, kada je Vlada reagirala na način da je u jednoj kompaniji, čije je upravljanje i kontrola zakazalo, utvrdila kriminal i procesuirala i sačuvala imovinu te multinacionalne kompanije? Hoćemo li u izvanredne izbore ići sada kada Vlada i vladajuća većina želi razriješiti Upravu zbog toga što nije postupala onako kako je zakonom predviđeno? Hoćemo li u izvanredne izbore ići kada, u godini najveće krize i ruske agresije na Ukrajinu, Hrvatska bilježi rast gospodarstva drugi u EU? Hoćemo li na izvanredne izbore ići kada bilježimo sjajnu turističku sezonu? Hoćemo li na izvanredne izbore ići kada pripremamo niz mjera kako bismo spasili standard građana koji je ugrožen inflacijom, rastom cijena i energenata? Hoćemo li ići u izbore i baviti se sami sobom nekoliko mjeseci, izgubiti vrijeme? To samo neodgovorna politička stranka može tražiti, HDZ nije taj - rekao je Bačić u Dnevniku HTV-a.

HNS traži da se ograniči izvoz domaćeg plina i fiksira cijena za domaće potrošače, a Bačić je istaknuo kako Hrvatska proizvodi plin koji je dostatan za hrvatsko kućanstvo i još nešto preko toga.

- Do ove nemile, ružne, nezabilježene krađe u Ini uglavnom se tako postupalo. Plin koji se crpi u Hrvatskoj uglavnom je bio namijenjen distributerima koji su opskrbljivali kućanstva. To je dobar prijedlog. Mi ćemo to podržati i s time nastaviti. Htjet ćemo da je domaći plin, koji je jeftiniji, bude dostupniji kućanstvima i poduzetnicima - kazao je.

Dvoje okrivljenika, koji su članovi HDZ-a, bit će izbačeni iz strane, naveo je Bačić dodajući kako žele poslati poruku da "nema nedodirljivih".

- To što su napravili je štetno i neprihvatljivo, ali isto tako treba reći da su ih zaustavili u krađi i procesuirala tijela na čijem su čelu dužnosnici i članova HDZ-a koji su jasno poslali poruku da nećemo trpjeti takvo ponašanje te da članstvo u političkoj stranci, prije svega vladajućoj, ne može biti privilegij, nego obveza da se poštuje u svom radu najviše standarde demokratskog društva - zaključio je Bačić.

