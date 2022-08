Još se istražuje trag novca: Do sada im blokirana imovina vrijedna 850 milijuna kuna

Marija Ratkić, direktorica Plinare istočne Slavonije (PIS), koju se sumnjiči da je bila dio zločinačke grupe koja je iz Ine izvukla milijardu kuna, od nedjelje je u Remetincu, jer joj je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. A kako to djelo ne bi mogla počiniti ponovno, odmah nakon uhićenja dala je ostavku.



Tu je ostavku njezin odvjetnik Petar Pavković sudu predao odmah na istražnom ročištu. No sudska je praksa takva da se nečija ostavka kao dokaz da obnašanjem svoje dužnosti više ne može počiniti neko djelo prihvaća tek nakon što se upiše u sudski registar. A u slučaju Marije Ratkić to se još nije dogodilo. Pavković je pojasnio zašto.