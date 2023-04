Bačić: Iskoristili smo 71 posto iznosa iz Fonda solidarnosti za obnovu, do lipnja moramo ostatak

Ministar graditeljstva Branko Bačić kazao je u četvrtak da je Hrvatska do sada iskoristila 71 posto iznosa odobrenog iz Fonda solidarnosti namijenjenog za obnovu nakon potresa u Zagrebu i Petrinji, te da će do kraja lipnja biti iskorišten cijeli iznos od 1,03 miliarde eura. Za obnovu od potresa u ožujku i prosincu 2020. godine iz Fonda solidarnosti odobreno je 1,03 milijarde eura, koje treba potrošiti do kraja lipnja ove godine.

„Na početku mog mandata na poziciji ministra imali smo zahtjeve za nadoknadu sredstava vrijedne 370 milijuna eura. Danas smo na 710 milijuna. Da bi smo dostignuli zadani iznos, dnevno bi trebali zaprimati zahtjeve za nadoknadu sredstava od 4 milijuna eura”, rekao je Bačić nakon sjednice Vlade. Samo je u prošlom mjesecu podneseno više zahtjeva za nadoknadu sredstava nego u prosincu, siječnju i veljači zajedno, dodao je resorni ministar, koji je uvjeren da će do kraja lipnja Hrvatska iskoristiti cijeli iznos iz Fonda solidarnosti koji joj je na raspolaganju.

Iako je na projektima obnove angažirano oko 200 građevinskih tvrtki i 10 tisuća radnika, broj radnika još uvijek nije dovoljan, smatra potpredsjednik Vlade. „Prekjučer samo u ministarstvu održali sastanak s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poduzetnike. Zatražio sam od njih da se, preko svojih članova, uključe na obnovu privatne imovine. Na taj način možemo imati više projekata, više nabava i više izvođenja”, izjavio je.

Na području zagrebačkog potresa raspisana je javna nabava za 21 zamjensku obiteljsku kuću, a otvoreni su pozivi za javnu nabavu na području petrinjskog potresa, dodao je. Bačić je rekao i kako Vlada, zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša, radi na projektu sanacije klizišta koji se najviše pojavljuju u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Vlada kreće s izradom Nacionalnog plana stambene politike do 2030.

Govoreći o rastu cijene nekretnina u hrvatskim gradovima, potpredsjednik Vlade kaže da je tome doprinijela velika potražnja, činjenica je da je u prošloj godini 60 posto stanova plaćeno u gotovini, a trećinu kupaca čine strani državljani. Međutim, Vlada kreće s izradom Nacionalnog plana stambene politike do 2030. godine, čiji je cilj kupnju stanova učiniti pristupačnom građanima diljem zemlje, a plan također uključuje gradnju višestambenih zgrada za najam stanova, napominje ministar graditeljstva.

„Osim toga, država je kroz Zakon o subvencioniranim kreditima omogućila građanima da kupe oko 30 tisuća stanova. Dok je kroz program POS stanogradnje kupljeno osam tisuća stanova po cijeni od 1500 eura za kvadrat što je više nego dvostruko manje od tržišnih cijena u Zagrebu”, kazao je Bačić.

