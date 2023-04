Kod franjevaca na Kaptolu prva misa nakon potresa

Kaptolski fratri vraćaju se u svoju crkvu na zagrebačkoj Opatovini! Naime, nakon što su franjevačka crkva sv. Franje i franjevački samostan prije tri godine teško stradali u potresu, na Veliki četvrtak će se služiti prva misa u jednim dijelom obnovljenoj crkvi. U crkvu će se ulaziti s bočne strane, a ne na glavni ulaz kao dosad, jer će se za bogoslužje ispočetka koristiti samo pola crkvenog prostora.

Restauracija još godinama

Inače, potres je snažno razorio i crkvu i samostan. Veliki dio reljefa sv. Franje iznad glavnog ulaza u crkvu odlomio se i raspao u unutrašnjosti crkve, a sa stropa otpali su veliki komadi žbuke i napukla su brojna tanka rebra koja pridržavaju svodove. Žbuka koja je otpala sa stropa oštetila je crkvene klupe, a snažan udar potresao je zvonik, koji se potpuno odvojio i zarotirao za nekoliko centimetara. Premda se isprva mislilo da mu slijedi rušenje, statičari i stručnjaci procijenili su da to ipak neće biti potrebno, nego da ga je dovoljno ojačati karbonima i drugim materijalima.

Sanaciji se, praktički, pristupilo odmah. Fratri su se iselili iz samostana i primili su ih samostani diljem Hrvatske, a obnova je počela u rujnu 2021. pod vodstvom projektanta Davora Foretića iz tvrtke Foretić i sinovi. Samostan i crkva prostiru se na oko 1200 četvornih metara i u obnovi sudjeluje povremeno i do 120 radnika, a cijela investicija vrijedna je oko 18 milijuna eura. Crkva je još premrežena skelama, a izvođači se nadaju da će do 30. lipnja iz nje izvući veliku skelu i završiti krovnu sanaciju. Nakon toga moći će se cijela crkva koristiti za bogoslužje i otvoriti za vjernike, a predviđa se da bi se tada polako mogli početi vraćati i prvi fratri. No, restauratorski radovi trajat će godinama, jer ima mnogo toga za obnoviti i očistiti, no barem neće biti skela i moći će se slaviti mise svaki dan i nedjeljom. Inače, franjevci su nedjeljama organizirali misna slavlja u susjednom kazalištu "Komedija", koje je nekada bilo dio franjevačkog samostana.

Kapelica sv. Franje netaknuta

Premda su i crkva i samostanski kompleks gotovo potpuno stradali, spomen-kapelica sv. Franje, smještena na ulazu u samostan s kaptolske strane, ostala je netaknuta. Ondje je, prema predaji, boravio sv. Franjo na proputovanju kroz Zagreb, a u njoj su fratri mogli slaviti euharistiju i nakon potresa i tijekom pandemije. Također, tijekom obnove pronađen je ostatak staroga samostana, koji potječe od franjevaca koji su na Kaptol i Opatovinu došli još u 13. stoljeću, tj. u vrijeme sv. Franje. Pretpostavlja se da su ondje bili i benediktinci iz Češke, pa samostanska zgrada datira prije vremena uspostave Zagrebačke biskupije i prvog zagrebačkog biskupa Duha (1094.). Pretpostavlja se da su pronađeni temelji iz 10. ili 11. stoljeća, pa se franjevci šale da su oni u Zagrebu bili prije nego što je Manda zahvatila vodu iz Manduševca.

Prva euharistija je na Veliki četvrtak u 18.30, na Veliki petak obredi su također u 18.30, bdjenje na Veliku subotu u 20 sati te mise na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak. Nakon blagdana mise će u crkvi biti svake nedjelje, a one svakodnevne kroz tjedan (jutarnje ili večernje) mogu se očekivati od 1. svibnja.

