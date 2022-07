Avion iz Srbije srušio se u Grčkoj: Zapalio se, čule su se eksplozije

Zrakoplov, koji je navodno letio iz Srbije za Jordan ili Iran, srušio se u Grčkoj. Incident se dogodio nešto prije 23 sata, prenosi Blic.

Izvješća pokazuju da je avion izgubio svoj četvrti motor u zraku i da se zapalio. Nepoznato je koliko je ljudi bilo u zrakoplovu i je li se srušio u stambeno naselje.

Prema informacijama AFP-a, u blizini grada Kavala srušio se teretni zrakoplov. Očevici su rekli da je letjelica gorjela i da su čuli eksplozije.

