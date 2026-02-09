Pale teške optužbe, SAD okrivio Kinu da radi u tajnosti i prikriva tragove: 'Danas mogu otkriti...'

Amerikanci su optužili Kinu da je tajno testirala nuklearno oružje i prikrila tragove. Nova optužba stigla je u trenutku kada su američki dužnosnici pozivali na novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi uključio Kinu, kao nasljednika sporazuma New START. Kina je potpisnica Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT), ali ga nikada nije ratificirala. CTBT ne zabranjuje tzv. subkritično testiranje koje ne uključuje potpunu nuklearnu reakciju. Posljednji službeni nuklearni test punog intenziteta Kine bio je 1996. godine, a SAD-a 1992. godine, navodi The War Zone.

"Danas mogu otkriti da američka vlada zna da je Kina provela nuklearne eksplozivne testove. Narodnooslobodilačka armija Kine (PLA) nastojala je prikriti testiranje zamagljivanjem nuklearnih eksplozija jer je shvatila da ti testovi krše obveze iz zabrane testiranja", istaknuo je Thomas DiNanno, podtajnik za kontrolu naoružanja i međunarodnu sigurnost tijekom govora na Konferenciji o razoružanju u Ženevi. DiNanno ističe kako je Kina, kako bi sakrila svoje aktivnosti od svijeta, koristila metodu za smanjenje učinkovitosti seizmičkog praćenja poznatu kao "decoupling". "Kina je provela jedan takav nuklearni test s prinosom 22. lipnja 2020. godine", kazao je. TWZ pojašnjava kako je globalna mreža stotina seizmičkih stanica za praćenje glavna metoda verifikacije CTBT-a.

Sumnja se kako je i američki čelnik Donald Trump aludirao na optužbu u intervjuu prošlog studenog. "Oni [Kina i Rusija] ne idu i ne govore ti o tome. Znaš, koliko god bili moćni, ovo je velik svijet. Ne znaš nužno gdje testiraju. Oni testiraju duboko pod zemljom gdje ljudi ne znaju točno što se događa s testom. Osjetiš malo vibracije. Oni testiraju, a mi ne testiramo. Ali Rusija testira i Kina testira, a mi ćemo također testirati", kazao je tada za CBS News.

Nakon izjava američkog podtajnika, kineski veleposlanik Shen Jian istaknuo je: "Kina primjećuje da SAD nastavlja u svojoj izjavi napuhavati takozvanu kinesku nuklearnu prijetnju. Kina odlučno odbija takve lažne narative. SAD je krivac za pogoršanje utrke u naoružanju.“ Kina već godinama masovno širi svoj nuklearni arsenal, što je prikazano i na vojnoj paradi u Pekingu prošlog rujna. To uključuje izgradnju novih polja silosa za interkontinentalne balističke projektile i rad na sustavu koji uključuje lansiranje nuklearno sposobnog hipersoničnog kliznog vozila u orbitu. Američka vlada procijenila je da Kina trenutno ima oko 600 bojevih glava u svom arsenalu, ali da će taj broj rasti do 1000 do 2030. i do 1500 do 2035. godine.

"Predsjednik je u prošlosti bio jasan da bi za pravu kontrolu naoružanja u 21. stoljeću bilo nemoguće postići nešto što ne uključuje Kinu zbog njezina ogromnog i brzo rastućeg arsenala", kazao je Marco Rubio, državni tajnik SAD-a prošloga tjedna. No, kineski su dužnosnici odbili pozive da se pridruže pregovorima o novom sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja.

Na izjave podtajnika DiNanna priopćenjem je reagirao i Robert Floyd, izvršni tajnik Organizacije za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih pokusa (CTBTO). Međunarodni sustav praćenja (IMS) CTBTO-a, kako je pojasnio, sposoban je detektirati nuklearne testne eksplozije s prinosom jednakim ili većim od približno 500 tona TNT-a. "Što se tiče izvješća o mogućim nuklearnim testovima s prinosom od nekoliko stotina tona, 22. lipnja 2020., IMS CTBTO-a nije detektirao nijedan događaj koji bi odgovarao karakteristikama eksplozije nuklearnog oružja u to vrijeme. Naknadne, detaljnije analize nisu promijenile tu procjenu“, dodao je te ustvrdio: "Svaki nuklearni test eksplozije, od bilo koje države, izaziva najdublju zabrinutost.“