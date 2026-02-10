Novi napad američke vojske na Pacifiku, ubijene dvije osobe

Američka vojska na društvenoj je mreži X objavila, da je u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu, izvela napad na brod u istočnom dijelu Pacifika te da je pritom usmrtila dvije osobe, objavio je Reuters. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tom je objavom potvrdila nastavak provođenja kampanje kojom se želi zaustaviti put droge prema Sjedinjenim Američkim Državama. Potvrđeno je da je i ovaj napadnuti brod sudjelovao u krijumčarenju narkotika.

U ovoj objavi je dodano da je američka vojska imala i tehničku podršku od strane Ekvadorskog centra za koordinaciju pomorskog spašavanja. S krajem prošle 2025. godine američka vojska je došla do blizu sto ubijenih osoba koji su po njihovim navodima krijumčarili drogu plovnim putovima, dok su se napadi na brodove donekle prorijedili u 2026. godini.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026