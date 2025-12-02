Auto Jamesa Bonda godinama trunuo na parkingu, danas vrijedi više od milijun eura

Aston Martin DB5 iz 1960-ih, isti model koji je proslavio James Bond, godinama je propadao na prilazu kuće u Moldnu u Walesu, toliko zanemaren da su se lokalna djeca igrala po njemu. Danas, nakon potpune restauracije, procijenjen je na milijun funti (1,14 milijuna eura). John Williams (71) kupio je automobil 1973. godine kao rabljeni, za svega 985 funti — oko 15 tisuća po današnjoj vrijednosti. Posljednji put ga je vozio u svojim dvadesetima, prije nego što ga je ostavio na prilazu gdje je polako zahrđao, piše BBC.

Tri godine skupljao je 400 tisuća funti za restauraciju u Aston Martinovim radionicama u Buckinghamshireu. Stručnjaci su morali ukloniti mišje gnijezdo prije nego što su uložili 2.500 sati rada u obnovu. Williamsova ljubav prema Aston Martinima počela je još u djetinjstvu, kada je sa osam godina dobio igračku tog modela. Do devetnaeste je već uštedio dovoljno da kupi oglašeni DB5. No, kada je krajem 1970-ih otišao raditi na Bliski istok, automobil je prvo završio u skladištu, a potom godinama stajao na otvorenom — na milosti vremena i dječjih skokova.

- Djeca susjeda skakala su po haubi, a mi smo ih morali tjerati. Jednom je jedan klinac skakao po krovu i pitao: ‘Radi li to?’ jer je mislio da će se aktivirati Bondova fora iz filma - prisjeća se njegova supruga Susan. Između 1963. i 1965. proizvedeno je samo 1.022 DB5-ice, a planetarnu slavu dobile su u filmskim hitovima Goldfinger i Thunderball sa Seanom Conneryjem — uključujući famozno izbacujuće sjedalo i rotirajuće registarske pločice. Williamsov DB5 Vantage u nijansi „silver birch“ jedan je od samo 39 takvih primjeraka na svijetu.

Unatoč zapuštenosti, Aston Martin je i u nevoznom stanju automobil procijenio na 500 tisuća funti, pa je par ozbiljno razmišljao o prodaji. Ponuda su imali napretek. - Sjedili smo za kuhinjskim stolom i pitao mi je: ‘Što misliš?’, a ja sam rekla: ‘Nikada više nećemo naći takav.’ I tako smo odlučili — ostaje - priča Susan. Tri godine štednje i odricanja dovele su do potpune obnove. Nakon uklanjanja mišjeg gnijezda, stručnjaci su polako vratili automobil u izvorno stanje, uključujući i originalnu boju. Supružnici su redovito dolazili u radionicu u Newport Pagnellu kako bi pratili napredak.

Kada je restauracija završena, procijenjena vrijednost iznosila je milijun funti. - Lakše bi bilo izgraditi potpuno novi automobil. Ali obnoviti ovako teško korodiran primjerak zahtijevalo je nevjerojatnu vještinu i strpljenje - kaže Aston Martinov povjesničar Steve Waddingham. No, kaže da se trud isplatio: - To je automobil koji vas obori s nogu — miris, osjećaj, zvuk. I sve one nezaboravne filmske scene. Nakon što je prvi put u više od 45 godina ponovno sjeo za volan, John je bio oduševljen: - Vjerojatno je bolji sada nego kad je izašao iz tvornice. Ne mogu vjerovati. Volio bih da i mene mogu obnoviti da izgledam kao da mi je 27. Danas se tako osjećam.

Susan je dotad u automobilu sjedila samo jednom — dok su ga vukli iz skladišta. Prva prava vožnja oduševila ju je: - Zvuči predivno. Kad smo malo ubrzali, samo sam rekla: ‘Ajde, još malo. Da vidimo što može. Iako mu se san ostvario, John priznaje da automobil neće često voziti: - Ne možeš ga ostaviti bilo gdje, a vrijeme mu ne godi. Ne želim ga opet zanemariti. Velike lokve ne dolaze u obzir.