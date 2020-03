Austrijski predsjednik pozvao na zajedništvo: Sada moramo svi zajedno kroz ovu situaciju

Zbog razantnog širenja koronavirusa u Austriji, austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen obratio se je u petak navečer na javnoj televiziji ORF austrijskim građanima, pozvavši ih na zajedništvo.

- Sada moramo svi zajedno kroz ovu situaciju, rekao je Van der Bellen i pozvao Austrijance da "uzmu ozbiljno“ preporuke austrijske Vlade i stručnjaka, jer se radi o "ozbiljnoj situaciji“. Napomenuo je da je važno usporiti širenje virusa kako bi austrijski zdravstveni sustav mogao i dalje funkcionirati.

- Svi mi možemo nešto učiniti. I to posve konkretno, ustvrdio je austrijski predsjednik i zamolio sve građane da smanje svoje društvene aktivnosti na najnužnije.

VIDEO: Znanstvenik Ivan Đikić o pandemiji i situaciji s koronavirusom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Samo tako možemo usporediti širenje virusa, dodao je apelirajući na građane da se drže i higijenskih uputa stručnjaka. Napomenuo je kako ljudi imaju sposobnost brzog prilagođavanja "iznenadnim promjenama“.

- Ta osobina će nam sada pomoći i nadajmo se ponovno nas, na najmogući kraći put, izvući iz krize. Za nas će to biti izazov. I to za sve nas, rekao je Van der Bellen i dodao: -Sada moramo svi zajedno kroz tu situaciju. I što si sada međusobno više pomažemo, što bolje međusobno surađujemo, to brže ćemo savladati ovu situaciju.

Austrijski predsjednik je istakao kako je uvjeren da će svima zajedno poći za rukom savladati nastalu situaciju, kao što je uostalom "već mnogo toga uspjelo zajednički savladati“ u ovoj alpskoj zemlji.

- Dakle, pazite na sebe. I pazite na našu Austriju, apelirao je predsjednik Alexander Van der Bellen na austrijske građane, političare, stručnjake i sve one koji se svim raspoložim sredstvima bore za usporavanje i suzbijanje širenja opasnog koronavirusa.

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji:

Tema: Koronavirus