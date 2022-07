Austrijski predsjednik iznenadio oštrim porukama: “Nismo mi Putinovi vazali”

Predsjednik Republike Austrije Alexander Van der Bellen iznenadio je mnoge u Austriji i šire, svojim jasnim i oštrim porukama upućenim danas na otvaranju 76. Svečanih igara u austrijskom Bregenzu (Bregenzer Festspiele), ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ali i austrijskoj saveznoj vladi, u ova teška krizna vremena.

“Drage dame i gospodo, ovo će sada biti malo neuobičajeno za govor otvaranja. Ali što se mora reći, mora se reći, rekao je Van der Bellen u svom uvodnom obraćanju nazočnima.

“Dok mi danas ovdje otvaramo Svečane igre, obitelji u ukrajinskim gradovima se skrivaju u podrumima i skloništima. Ali sve to prema gledanju ruskog predsjednika nije dovoljno, nego uz to i smanjuje opskrbu plinom Europi. Ne trebamo se zavaravati: Ako mu se to svidi, on će ga (opp. plin) i potpuno zatvoriti, istaknuo je.

Dodao je kako je krivac tome ruski predsjednik Vladimir Putin, nazvavši ga “diktatorom”, koji je “iz mržnje prema zapadnom načinu života dozvolio bacanje bombi na gradove i sela”.

“Jer ne može podnijeti da želimo živjeti u društvu u kojem je svaki čovjek jednako vrijedan”, ustvrdio je Van der Bellen dodavši:

“Putin sanja o obnavljanju ruskog imperija. On je započeo rat”.

“Mi nismo Putinovi vazal. Niti smijemo dozvoliti da to postanemo. Ovisnost o Rusiji bila bi nepodnošljiva”, poručio je austrijski predsjednik, koji je nagrađen burnim pljeskom nazočnih.

“Da, protekle vlade nisu vidjele ili su ignorirale opasnost o toj ovisnosti. Da, tu su pogriješile politika i gospodarstvo”, naglasio je u nastavaku Van der Bellen, samokritično ustvrdivši kako se je i on osobno “prevario u Putinu i pogrešno ga ocijenio”.

O tome što sve to sada znači za Austriju, austrijski predsjednik je rekao: “Energetska kriza i iz nje proizašla inflacija je svjestan, ratom izazvani čin”. Napomenuo je kako “ništa više neće biti kao prije” i da “mir i prosperitet u Europi nisu više sami po sebi razumljivi”.

Van der Bellen se također osvrnuo na, kako je rekao, gubitak realnosti u Austriji, upozorivši austrijsku saveznu vladu da mora “raditi, raditi i raditi”. Istaknuo je kako i vlada i građani moraju biti svjesni da će zemlju najkasnije do zime zahvatiti ozbiljni energetski problemi, ako se već sada ne poduzmu potrebne mjere. A on, kako je napomenuo, ne želi nove izbore.

“Vlada sada treba i mora raditi, i to bez odgađanja, ono za što je izabrana: raditi, raditi i raditi”, ponovio je. Napomenuo je kako nastala situacija zahtjeva hitno i odlučno djelovanje i prije svega solidarnost.

Vezano uz stalni porast cijena u Austriji rekao kako je situacija dramatična i da već sada na stotine tisuća građana strahuje za egzistenciju, prije svega oni s niskim primanjima kao što su samohrani roditelji i umirovljenici.Van der Bellen je na kraju svog govora Austrijancima uputio poziv na “zajedništvo i solidarnost”.

