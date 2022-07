JASNO PORUČIO

Dodik izazvao novi diplomatski skandal u Izraelu: 'Nismo spremni biti dio te histerije Zapada'

Dodik je rekao da Viktorova poznaje iz nekih ranijih razdoblja i to iz BiH, no ostalo je nejasno zašto se on kao član Predsjedništva jedne države sastaje s veleposlanikom neke druge u trećoj zemlji.