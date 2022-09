Austrijski mediji: Putinova kćer u tajnosti posjetila Austriju, njezin let nije najavljen

Pod naslovom “Putinova kćer tajno u Beču" i nadnaslovom: “Razotkriveno: 4 putovanja s naoružanim zaštitarima” austrijski dnevni list Österreich, ali i drugi domaći mediji danas pišu kako je Katerina Tihonova (Tikhonova), kći ruskog predsjednika Vladimira Putina, bez da je najavljen njen let, ruskim zrakoplovom u tajnosti posjetila Austriju.

Kako je to uopće moguće pitaju mediji, kada se od travnja ove godine Putinova kćer nalazi na listi osoba kojima je zabranjen ulaz u Europsku uniju?

Österreich piše kako je tek sada otkriveno da putovanja u EU s naoružanim sigurnjacima nisu bila prijavljena.

“Više od 20 puta Putinova kćer Katarina Tihonova (36) posljednjih je godina putovala zrakoplovom u Njemačku. Razlog: Ona je u privatnoj vezi s Igorom Zelenskim, bivšim voditeljem bavarskog Državnog baleta, s kojim ima zajedničko dijete. Nadležnim organima nije prijavljen niti jedan od boravaka”, ističe austrijski dnevni list i dodaje:

“Od travnja su za Tihonovu zabranjena putovanja u EU-zbog ruskog napadačkog rata na Ukrajinu. Ona se nalazi na listi sankcioniranih. Nije samo njen otac, ruski predsjednik usko povezan s Vladom, nego i ona”.

Isti izvor u nastavku napominje kako su austrijski dnevni list Der Standard i njemački Papertrail Media izvijestili da je Putinova kćer nekoliko puta tajno bila i u Austriji, što je dosad bilo nepoznato. Navodno su, kako pišu navedeni mediji, između 2015. i 2019. godine najmanje četiri puta u zrakoplovu koji je sletio u bečku zračnu luku Schwechat, bili ona i njeni zaštitari. Dodaju kako je također više puta prenoćila u luksuznim hotelima u poznatom austrijskom skijaškom centru Kitzbühel.

“Ako nitko drugi onda su ljudi zaduženi za sigurnost iz predsjedničke garde, koji su uvijek naoružani, bili ti koji su morali prijaviti njen dolazak. To nisu učinili u Njemačkoj. Ali ni Ministarstvu vanjskih poslova, prema tome što pišu mediji, ništa nije poznato o tome, dok se Ministarstvo unutarnjih poslova poziva za zaštitu podataka”, ističe Österreich. Riječ je o austrijskim ministarstvima.

Ali medijima, kako navode, nije baš jasno da li je doista moguće tako jednostavno letjeti tuđim zračnim prostorom i slijetati gdje god to netko zaželi, bez da itko to zna i primijeti? I to još s do zuba naoružanim zaštitarima. Sve zajedno zvuči gotovo nevjerojatno, gotovo groteskno, kada iz osobnog iskustva svi dobro znamo kako izgledaju i koliko su stroge i ponekad nervirajuće kontrole putnika u zračnim lukama. Jer na detektorima za metal gotovo sve zvoni, pa na kontroli skidamo ne samo prstenje, satove, narukvice, remenje s metalnom kopčom, cipele itd. nego nam oduzimaju i pincete, metalne rašpice i škarice za nokte itd. Dakle, sve što bi u zraku moglo postati opasno!

