Čečenski vođa Kadirov podnosi ostavku? Iznenada objavio: 'Mislim da je došlo moje vrijeme'

Čečenski vođa Ramzan Kadirov (45) rekao je da planira uzeti "neodređenu i dugu" stanku sa svoje dužnosti. Kadirova, koji vlada Čečenijom od 2007. godine, ruski predsjednik Vladimir Putin je u ožujku promaknuo u general-pukovnika zbog njegove uloge u invaziji na Ukrajinu.

U snimci koju je objavio na Telegramu, Kadirov je naveo kako vjeruje da je "došlo vrijeme" da ode, navodi The Guardian.

- Shvatio sam da već dugo sjedim na svom mjestu. Mislim da je došlo moje vrijeme - istaknuo je.

Is Kadyrov resigning or is this some weird Kadyrovism?



He says he’s just realised he’s led Chechnya for 15 years, & guests are best loved when they leave on time ‘so I think my time has come too (chuckle) before they kick me out’



Maybe he just wants everyone to beg him to stay pic.twitter.com/Vqb54RhsAv