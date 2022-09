Putin je skršio sve ono dobro što je Gorbačov pokušao uvesti: demokraciju, tržište...

Prvi i posljednji predsjednik SSSR-a pokopan je bez ikakvih državnih počasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije došao na ispraćaj Mihaila Gorbačova jer je, jadan, jako bio zauzet obavezama u Kremlju. Ništa čudnoga ni neočekivanog, posebice u jeku ruske agresije na Ukrajinu. Putinovci su Gorbačova mrzili, jer im je srušio SSSR, pa ga sad i mrtvoga optužuju za veleizdaju, jer da je jako pogriješio u pogledu mogućnosti približavanja "krvožednom" Zapadu. Kao da se ne vidi tko je zapravo krvožedan. Putin, a ne Gorbačov, a bome ni Zapad.



Putin je okupacijom Krima, a sada i agresijom na ostatak Ukrajine, uništio sve ono za što se Gorbačov zalagao. Gorbačov nije uništio SSSR zato što ga je htio namjerno uništiti. Upravo suprotno, Gorbačov ga je htio sačuvati, ali na novim temeljima, a to su u prvom redu demokracija i tržišno gospodarstvo na unutarnjem planu, a na vanjskom planu približavanje Zapadu i smirivanje utrke u naoružanju, posebice kad je riječ o nuklearnom naoružanju. No SSSR i komunizam kao sustav rušili su se kao kula od karata. Gorbačov to nije mogao spriječiti jer je raspad SSSR-a počeo i prije njegova dolaska na čelo Komunističke partije. A i kako je u povodu njegove smrti naveo najpoznatiji američki diplomat Henry Kissinger, Gorbačovljeve reforme nisu uspjele jer ponajprije Rusi za njih nisu bili spremni, ili voljni, kako se uzme.