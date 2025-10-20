Austrijski medij objavio: Ozloglašeni milijunaš ima velike posjede u Hrvatskoj, tamo ugošćuje desne ekstremiste

Ozloglašeni milijunaš kupuje velike posjede na otoku Šipanu, sjeverozapadno od Dubrovnika, i tamo ugošćuje desne ekstremiste, piše austrijski Der Standard. Prema tom mediju, riječ je o Innsbručaninu Reinhardu Radeu čije se ime već desetljećima povezuje s organiziranim desnim ekstremizmom. On je, dodaje se, radio kao plaćenik te sudjelovao i u ratu u Hrvatskoj. Nakon povratka iz Hrvatske, Rade je navodno u Leipzigu kupovao nekretnine, a njegovo okruženje ušlo je u posao s iskorištenom vojnom opremom Bundeswehra i proširilo se u inozemstvo.

Der Standard piše i kako je Rade prvo kupio kuću na otoku, a zatim 2018. hotel. Kao dioničari upisani su Radeova supruga, pravnica, i još jedan Nijemac. Kasnije hotel preuzima tvrtka Ombla-Ragusa, također registrirana na Radeovu suprugu. Taj je hotel potom nestao s platformi za rezervacije, dodaje se. "Zatvoreni hotel znači 'smrt' našeg lijepog mjesta, a isto vrijedi i za kupnju otočkih nekretnina“, rekla je dubrovačka vijećnica Olga Muratti.

Rade je otočanima objasnio da želi renovirati, ali da potrebne dozvole još nisu izdane, zbog čega je bio prisiljen zatvoriti hotel. Mještani vjeruju da su to samo izgovori. Rade i njegovo okruženje kupili su još zemlju, šumu i povijesnu vilu Knežev dvor. Rade je navodno suvlasnik desetaka parcela na otoku.

Mještani su čuli glasine o vojnim vježbama, no ne mogu potvrditi jesu li se one uistinu odvijale na otoku. Naime, kruže priče o mladim muškarcima odjevenim u crno koji treniraju u šumama i napuštenoj vojarni.