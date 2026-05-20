Splićanka prodaje 30 kvadrata za 205 tisuća eura, većina u nevjerici: 'Tko će dati toliki novac za ovu rupu?'

Cijene nekretnina na hrvatskoj obali već dugo izazivaju rasprave, no jedan oglas za stan u Splitu posljednjih dana posebno je privukao pažnju korisnika Reddita. Naime, objava o prodaji malog stana u splitskom kvartu Split 3 izazvala je lavinu komentara i nevjerice zbog tražene cijene od čak 205 tisuća eura za nešto manje od 31 kvadratni metar prostora. Sve je krenulo nakon što je jedan korisnik podijelio oglas uz komentar: „Ima li kraja?! Splićanka prodaje 30 kvadrata za 205 tisuća eura i govori: ‘Za renovaciju je...‘“.

Prema oglasu, prodaje se jednosobni stan u kvartu Split 3 površine 30,93 četvorna metra. Stan se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika i lođe, a u oglasu je navedeno i da je potrebna renovacija. Unatoč tome, cijena je postavljena na 205.000 eura, što ispada oko 6800 eura po kvadratu.

U komentarima su se nizale uglavnom ironične reakcije. Jedan korisnik napisao je kako stan „vrijedi 205 tisuća samo zbog tog pogleda na more, tamo iza onih zgrada“, dodajući kroz šalu da je „potreban dalekozor, ali ipak je to more“. Drugi je kratko poručio: „A prodat će ga po toj cijeni, znaš kad...“, dok je treći napisao da će „do ponedjeljka biti kupljen“. Neki su se našalili i na račun lokacije pa je jedan korisnik napisao: „Ima pogled na more, dobiješ i hrvatsku zastavu gratis, i ipak je to Split 3“.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju jer se dotaknuo promjena na tržištu nekretnina kroz posljednjih dvadesetak godina. Korisnica je napisala kako je kao dijete živjela u blizini tog kvarta te da je u dvostruko većem stanu živjela njezina prijateljica s roditeljima koji su radili obične poslove u trgovini. „Aj zamisli to danas“, zaključila je. Dio korisnika smatra kako ovakvi oglasi zapravo stvaraju iskrivljenu sliku tržišta. Jedan od korisnika detaljno je objasnio da se mnogi stanovi s previsokim cijenama mjesecima uopće ne prodaju, ali ostaju na oglasnicima i stvaraju dojam da nekretnine vrijede više nego što ih kupci zaista žele platiti. „Ogromna je razlika između stanova koji se prodaju i koji će se prodati. Ovaj s oglasa služi kao ukras na oglasnicima“, napisao je.

Bilo je i sarkastičnih komentara poput: „Ovo je stvarno dobra ponuda, nadam se da bude neko kupil ovo“, ili „Ako ne digne ovo na 350.000 neću ni da gledam“, dok su drugi branili vlasnicu stana navodeći kako svatko ima pravo tražiti cijenu koju želi. „Ima ga pravo prodavat za koliko god hoće, druga stvar je što nitko neće dati te novce za 30 kvadrata i renovaciju“, napisao je jedan korisnik, dodajući da će vlasnica vjerojatno s vremenom spustiti cijenu ako ne bude interesa.

Neki su pak upozorili da problem nije samo Split, već stanje tržišta nekretnina općenito. „Ne samo da nema kraja, nego smo na putu da se strmopizdimo u OECD, a tek onda ćemo vidjeti što znači kriza s nekretninama“, stoji u jednom komentaru. Bilo je i onih koji su u svemu vidjeli poslovnu priliku pa je jedan korisnik napisao: „Uzmeš, pretvoriš u apartman i živiš bez lomljenja kičme, ja u svemu vidim potencijal.“ Drugi su pak otvoreno priznali da ih ovakvi oglasi frustriraju. „Ne mogu više gledati oglase za nekretnine jer se svaki put naživciram“, napisao je jedan korisnik, dodajući kako mu nije jasno tko će kupiti „rupu za sedam tisuća eura po kvadratu“ dok se novogradnja može pronaći po nižim cijenama.

