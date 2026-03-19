Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MIGRACIJSKA POLITIKA

Njemačka u svega nekoliko mjeseci vratila 30.000 ljudi s granice: 'Novi sustav donijet će još konkretnije rezultate'

storyeditor/2025-08-25/migranti.jpg
Foto: Ilustracija/ Reuters/Pixsell
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.03.2026.
u 11:23

Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt naglasio je kako je riječ o značajnoj brojci koja potvrđuje potrebu zadržavanja graničnih kontrola

Njemačka je od svibnja prošle godine, kada je vlast preuzela vlada Friedricha Merza, na svojim granicama odbila ulazak za oko 30.000 migranata bez odgovarajućih uvjeta, izjavio je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, prenosi dpa.

Govoreći za ARD, Dobrindt je naglasio kako je riječ o značajnoj brojci koja potvrđuje potrebu zadržavanja graničnih kontrola. Time je odgovorio na zahtjeve policijskog sindikata koji traži njihovo ublažavanje, dok je Njemačka u međuvremenu produžila nadzor na kopnenim granicama do sredine rujna.

Prema njegovim riječima, takva politika šalje jasnu poruku o strožem pristupu neregularnim migracijama, te istodobno održava pritisak na mreže krijumčara ljudi. Istaknuo je i kako očekuje da će novi azilni sustav Europske Unije, čija se primjena planira tijekom ove godine, donijeti konkretnije rezultate. Ako se pokaže učinkovitim u zaštiti vanjskih granica, dodao je, privremene kontrole unutar Schengenskog prostora mogle bi se postupno ukidati.
Ključne riječi
migranti Njemačka granica Friedrich Merz

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:32 19.03.2026.

Do jučer se za takav stav proglašavalo Hrvate od strane ljevice fašistima i mrziteljima. Maja Sever i Rada Borić su vikale Welcome za nelegalni prijelaz granice. A vidimo danas kakav stav ima Njemačka i odjednom je to sve normalno daa se ne pušta preko granice kako se kome prohtije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!