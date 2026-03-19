Njemačka u svega nekoliko mjeseci vratila 30.000 ljudi s granice: 'Novi sustav donijet će još konkretnije rezultate'

Njemačka je od svibnja prošle godine, kada je vlast preuzela vlada Friedricha Merza, na svojim granicama odbila ulazak za oko 30.000 migranata bez odgovarajućih uvjeta, izjavio je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, prenosi dpa.

Govoreći za ARD, Dobrindt je naglasio kako je riječ o značajnoj brojci koja potvrđuje potrebu zadržavanja graničnih kontrola. Time je odgovorio na zahtjeve policijskog sindikata koji traži njihovo ublažavanje, dok je Njemačka u međuvremenu produžila nadzor na kopnenim granicama do sredine rujna.

Prema njegovim riječima, takva politika šalje jasnu poruku o strožem pristupu neregularnim migracijama, te istodobno održava pritisak na mreže krijumčara ljudi. Istaknuo je i kako očekuje da će novi azilni sustav Europske Unije, čija se primjena planira tijekom ove godine, donijeti konkretnije rezultate. Ako se pokaže učinkovitim u zaštiti vanjskih granica, dodao je, privremene kontrole unutar Schengenskog prostora mogle bi se postupno ukidati.