NAKON 30 GODINA

Austrija ukida samoljepljive vinjete za autoceste: Evo kada

Brenner highway
Foto: Matthias Balk/DPA
Autor
Snježana Herek
08.10.2025.
u 23:01

Kako je već sada više od 75 posto vinjeta kupljeno u digitalnom obliku, predstavnici austrijske Vlade smatraju da ovaj prelazak neće biti pretjerano težak

Austrijska savezna Vlada u srijedu je donijela odluku o ukidanju samoljepljive vinjete za vožnju autocestama u ovoj alpskoj državi. Od 2027. godine vinjete će biti dostupne samo u digitalnom obliku. Vinjete će se moći kupiti online, ali i dalje na prodajnim mjestima uz prometnice i drugim prodajnim mjestima, priopćila je austrijska Vlada.

Dakle, nakon 30 godina lijepljenja i napornog struganja starih vinjeta s vjetrobranskog stakla, samoljepljiva vinjeta odlazi u povijest. Kako je već sada više od 75 posto vinjeta kupljeno u digitalnom obliku, predstavnici austrijske Vlade smatraju da ovaj prelazak neće biti pretjerano težak.

Važna informacija, posebice za vozače starije generacije, koji se još najbolje ne snalaze s internetom je da bi digitalne vinjete trebale biti, barem kako se najavljuje, i dalje dostupne u trgovinama duhanom, na benzinskim postajama, naplatnim kućicama, u automobilističkim klubovima i kod drugih partnera austrijske tvrtke za upravljanje autocestama i brzim prometnicama Asfinag, gdje su osobe vične internetu.

U skladu s novom Vladinom odlukom, austrijski Asfinag je najavio, će nastaviti širiti distribucijsku mrežu za kupnju, od 2027. godine, isključivo digitalne vinjete.
Ključne riječi
vinjete Austrija

