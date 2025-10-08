Austrija jača zapošljavanje u turizmu i uvodi posebnu kvotu za sezonce sa Zapadnog Balkana

Austrijska savezna Vlada u srijedu je dogovorila Paket mjera za dugoročno osiguranje radne snage u turizmu, jednoj od zasigurno najvažnijih gospodarskih grana u Austriji. Paket mjera jačanja zapošljavanja u turizmu predstavili su na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču ministrica rada i socijalne skrbi Korinna Schumann, državna tajnica za turizam Elisabeth Zehetner i državni tajnik za deregulaciju Sepp Schellhorn. Ministrica Schumann je rekla da je turizam “najveći poslodavac u Austriji”, te Vladin Paket obuhvaća dvije ključne mjere: Utemeljenje Fonda za zaposlene u turizmu od 6,5 milijuna eura godišnje i Uredbu o kvotama sezonske radne snage.

“Obje su mjere usmjerene na poboljšanje kvalitete zapošljavanja, osiguravanje kvalificiranih radnika i osiguravanje pravednih i atraktivnih uvjeta rada”, naglasila je Schumann. Dodala je kako će Fond se nalaziti u sklopu Ministarstva rada i socijalne skrbi, a podrška radnicima provodit će se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, energetike i turizma, te socijalnim partnerima. Kako je naglašeno, nakon tri godine predviđena je i evaluacija učinkovitosti provedenih mjera i postignuća.

“Austrija kao turistička destinacija živi od pruženih usluga, a najviša kvaliteta tih usluga zahtjeva predane i kvalificirane ljude. Upravo zato donijetim mjerama želimo pružiti našim tvrtkama ono što je najhitnije potrebno: pouzdanost i predvidivost”, rekla je državna tajnica za turizam Zehetner. Napomenula je da je u turizmu važna zaposlenost cijele godine, te je stoga nužno uz domaću, osigurati i stranu radnu snagu.

Vezano uz stranu radnu snagu državni tajnik Schellhorn je rekao kako je “rano reagiranje i povećanje kvota za sezonsku radnu snagu izuzetno važno, jer rasterećuje tvrtke”. Istakao je kako je “dobro pozicioniranje hotelske i turističke branše ključno za sveukupnu konkurentnost Austrije na međunarodnom tržištu”. Schellhorn je izvijestio da će Austrija raspolagati, između ostalog, i s posebnim kontingentom radne snage iz zemalja Zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije.

“Prednost je da će se na taj način nedostatna radna snaga moći rješavati unaprijed, planiranim kontingentima”, pojasnio je austrijski državni tajnik. Istaknuo je kako su povećanje sezonskih kvota na 5.500 sezonskih radnika te uspostava zasebnog kontingenta za Zapadni Balkan od 2.500 sezonaca - ključne mjere u Vladinom programu. I da će prijave biti moguće već od 1. studenoga ove godine.

Svi govornici su istaknuli da je Vlada s dvije navedene mjere postavila jasne prioritete: ulaganje u ljude umjesto u kratkoročna rješenja, jačanje kvalitete zapošljavanja kroz osposobljavanje i sigurnost i osiguranje konkurentnosti turističke Austrije na međunarodnom tržištu kroz pravedno i održivo zapošljavanje turističkih djelatnika.

A kada smo kod konkurentnosti Austrije u međunarodnoj utakmici državni tajnik Schellhorn je rekao kako je za glavni cilj, privlačenje većeg broja ljudi u turizam u Austriji, kroz atraktivne uvjete rada i izglede i izvan sezone izuzetno važno sniziti cijenu sata rada u ovoj alpskoj zemlji, podastrvši uvjerljiv dokaz: “U Austriji sat rada poslodavce stoji 45 eura, u EU prosječno 23 eura, a u Hrvatskoj 18 eura”, naglasio je austrijski državni tajnik za deregulaciju. U svakom slučaju borba za inozemnu radnu snagu je već počela. U Austriji nešto prije, jer je zimska turistička sezona, preciznije skijaška, u ovoj alpskoj zemlji, već pred vratima.