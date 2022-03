Austrija popušta korona mjere. Manje testiranja i labavljenje karantene, jer nema više tko raditi

Danas je na čuđenje mnogih u - i oko Austrije, novi austrijski ministar zdravstva Johannes Rauch na konferenciji za novinare u Beču najavio novo popuštanje mjera austrijske vlade.

Točnije rečeno promjene kod besplatnog testiranja austrijskih građana i labavljenje karantene, jer je zaposlene u bolnicama, poduzećima, trgovinama itd. masovno napao omikron soj koronavirusa, ili su kontaktne osobe zaraženih, pa više nema tko da radi.

U bolnicama je mnoštvo medicinskih sestara, doktora, bolničara i ostalog pomoćnog osoblja na korona bolovanju, te su ne samo brojne operacije odgođene, nego i neki specijalistički pregledi, zbog manjka medicinsko-stručnog osoblja, koje zaraženo omikron virusnim sojem i BA.2 podsojem, boluje kod kuće.

Kako bi spasio, što se još spasiti dade, jer Austrija dnevno bilježi bombastičnih 35 do 50.000 tisuća novozaraženih (danas 37.125), ministar zdravstva je istaknuo da je austrijska vlada do sada potrošila i do kraja ovog mjeseca će još potrošiti ukupno čak 3,7 milijardi eura za besplatno testiranje na koronavirus i stoga će od 1. travnja svaki austrijski građanin imati pravo “samo” na deset besplatnih testiranja mjesečno: pet antigenskih i pet PCR testova. Dakle neograničenog testiranja više nema. Unatoč tome što je Austrija treća u Europi od 46 europskih zemalja, odmah iza Islanda i Lichtenštajna, po najvišoj sedmodnevnoj incidencijom od čak 3.214,1 novozaraženih na 100.000 stanovnika.

Vezano uz dosadašnju obveznu karantenu osoba koje su bile u kontaktu s korona zaraženom osobom, ministar Rauch je također najavio promjene. Već od drugog tjedna djelomično cijepljenje osobe, kao i necijepljene koje su bile u kontaktu s osobom zaraženom covidom ne moraju više u 10-dnevnu samoizolaciju. One mogu, uz obveznu FFP2 masku ići raditi, dakle koristiti javni prijevoz, i odlaziti u kupovinu u trgovine, ali zabranjeno im je ići u restorane i kafiće te na priredbe. Dakle svugdje gdje se u zatvorenom prostoru skida FFP2 maska. Sve s ciljem da se smanji broj ljudi na bolovanju.

Novo popuštanje korona mjera u vrijeme najezde omikron novozaraženih uzbunio je mnoge u Austriji. Ne samo epidemiologe i virologe nego i bojne oporene političare koji oštro kritiziraju ne samo novo najavljene mjere, nego i protekle koje su na snazi od 5. ožujka, posebice otvaranje diskoteka i noćnih klubova te ukidanje FFP2 maski u nekim zatvorenim prostorima, koje su dodatno pospješile širenje vala zaraze.

Odmah se je oglasio i bečki gradonačelnik Michael Ludwig, koji je oštro kritizirao nove mjere vladajuće narodnjačko (ÖVP) - zelene koalicije donesene u vrijeme “visokog broja novozaraženih”. Ludwig je poručio austrijskoj saveznoj vladi da će Grad Beč “prvo analizirati što smanjenje testiranja i pravila o karanteni znače za Bečane”. Dodao je kako je on uvijek bio za jedinstvene mjere za cijelu Austriju.

“Ali ako ću imati osjećaj, da će sve to što se događa biti na štetu zdravlja bečkog stanovništva, onda ćemo mi odstupiti od tih mjera”, poručio je bečki gradonačelnik.

Napomenuo je da upravo dobro izgrađen sustav PCR testiranja “grgljanjem” i brzog antigenskog testiranja u Beču doveo do ranog otkrivanja zaraženih i prekida lanca širenja zaraze u dvomilijunskom austrijskom glavnom gradu. Prema njegovim riječima smanjenje testiranja stanovništva moglo bi ponovno “napuniti bolnice”.

Ludwig je također rekao da bi “labavljenje mjera o obveznoj karanteni moglo povećati opasnost od širenja zaraze koronavirusom na radnom mjestu”.

Glasnogovornik socijaldemokrata (SPÖ), najveće oporbene stranke Philip Kucher oštro je kritizirao “kaos smjer”, austrijske vlade u borbi protiv koronavirusa. I liberali Neosa su se usprotivili novom popuštanju mjera u trenutačno visokozaraznoj austrijskog svakodnevici.

