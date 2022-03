Umro bivši austrijski potkancelar i prijatelja Hrvatske dr. Erhard Busek

Bivši austrijski potkancelar i ministar znanosti i obrazovanja, dogradonačelnik Beča i čelnik Narodne stranke (ÖVP), te bivši posebni koordinator Pakta o stabilnosti EU za jugoistočnu Europu i aktualan predstojnik austrijskog Instituta za Podunavlje i srednju Europu (IDM) dr. Erhard Busek umro je jučer u 80. godini života, izvijestio je danas IDM. Isti izvor ističe kako je dr. Busek za desetak dana, točnije 25. ovoga mjeseca trebao proslaviti svoj 81. rođendan.

“Naša je zemlja smrću Erharda Buseka izgubila velikog Austrijanca i oduševljenog Europejca”, rekao je austrijski kancelar iz redova ÖVP-a Karl Nehammer kada je čuo za Busekovu smrt. Nehammer je istakao kako je Busek kao političar bio cijenjen iznad stranačkih granica, te da je “različitim javnim funkcijama i dužnostima koje je uvijek odgovorno obavljao mnogo učinio za Austriju i Narodnu stranku”. Busek je i nakon službenog odlaska s austrijske političke scene i dalje ostao aktivan.

“S Erhardom Busekom Austrija je izgubila upečatljivu političku ličnost”, istakao je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen dodavši: “Busek je kao ministar znanosti i kao potkancelar dao svoj žig kako domaćoj unutarnjoj tako i vanjskoj politici”.

“Njegova je profinjena ironija, kao također i samoironija, bila izuzetno cijenjena i čudesna”, poručio je austrijski predsjednik.

Državna tajnica za umjetnost i kulturu Andrea Mayer je rekla kako je “Busek bio u punom smislu riječi poveznik-graditelj mostova između njegove stranke i političkih protivnika, između politike i civilnog društva i između kulture i gospodarstva”.

Predsjednik Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta Wolfgang Sobotka rekao je kako je Busek bio “političar sa stavom, vizionar i planer”.

Oporbeni socijaldemokrati (SPÖ), krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) i liberali Neosa Buseka su opisali kao “neospornog intelektualca, borca za znanost i obrazovanje i velikog Europejca”.

Vezano uz aktualnu političku situaciju u Europi i rusku invaziju na Ukrajinu današnji austrijski mediji prenose nedavno izrečen Busekov stav: “Rat Vladimira Putina u Ukrajini ima dimenziju postati svjetskim ratom”.

“Bilo bi dobro da se malo probudimo”, poručio je Busek dodavši:

“Mi niti smo bili pripremljeni za rat niti smo danas još pripremljeni”. Busek je također oštro kritizirao odugovlačenje bivšeg austrijskog kancelara i Busekovog stranačkog kolege Wolfganga Schüssela da se nakon napada Rusije na Ukrajinu povuče iz Nadzornog odbora ruskog naftnog koncerna Lukoila, što je potom ipak učinio.

Dr. Erhard Busek je do svojih posljednjih mjeseci i dana tijesno bio vezan uz Hrvatsku. Prošle mu je godine u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču veleposlanik Daniel Glunčić uručio visoko hrvatsko državno odličje “Red kneza Branimira s ogrlicom” za osobit doprinos međunarodnoj promociji položaja i ugleda Republike Hrvatske, posebice u postupku međunarodnog priznanja naše zemlje, kao i za nesebičnu podršku na putu Hrvatske prema europskim integracijama, te poticanje i jačanje bilateralnih odnosa između Austrije i Hrvatske.

Foto: Snježana Herek Dr. Erhard Busek i veleposlanik Glunčić

“Zahvaljujem Republici Hrvatskoj na visokom odlikovanju i svima koji su me predložili ili se založili da ga dobijem. Osjećam se počašćenim”, rekao je Busek, unatoč njegovog poznatog distanciranog odnosa prema odličjima. Pri uručenju odličja posebno je naglasio kako “rado navraća u Hrvatsku” i da je “ponosan na svoj profesorski angažman na riječkom Sveučilištu”.

Busek je rođen 1941. godine u Beču. Otac mu je bio inženjer i građevinar, a majka je bila iz obrtničke obitelji. Cijeli njegov život bio je vezan uz katoličku crkvu. Za vrijeme studija prava radio je kod austrijske Katoličke mladeži.

Političku karijeru u Narodnoj stranici (ÖVP) započeo je 1964. godine. Glavni tajnik ÖVP-a bio je od 1975. do 1976. godine. Od 1975. do 1978. bio je zastupnik svoje stranke u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta. Karijeru u bečkoj komunalnoj politici počeo je 1976. godine.

Na saveznoj razini, od 1991. do 1995. godine obavljao je dužnost čelnika ÖVP-a i potkancelara u vladi socijaldemokrata (SPÖ) i narodnjaka (ÖVP) na čelu sa socijaldemokratskim kancelarom Franzom Vranitzkym. Busek je prvotno postavljen za ministra znanosti, a 1994. godine za ministra obrazovanja.

Od 1996. godine je bio koordinator Inicijative za suradnju na jugoistoku Europe (SECI), a od 2000. do 2002. godine povjerenik austrijske vlade za proširenje Europske unije.

Od 2002. do 2008. godine bio je i poseban povjerenik Pakta o stabilnosti EU za jugoistočnu Europu.

Busek je bio veliki zagovornik ulaska Slovenije i Hrvatske u EU, a potom i država zapadnog Balkana. Slovio je za odličnog poznavatelja političkih i gospodarskih (ne)prilika na jugoistoku Europe.

Od 2000. do 2001. bio je predsjednik Europskog foruma Alpbach, a od 2012. i njegov počasni predsjednik. Od 2005. do 2017. godine predsjedavao je Vienna Economic Forumom, čiji je počasni predsjednik postao do svoje smrti. Busek je nosio titulu počasnog profesora brojnih austrijskih i inozemnih sveučilišta.