Austrija pojačala zaštitu židovskih objekata. Palestinski simpatizeri slavili na bečkim ulicama napad na Izrael

Gotovo svi austrijski mediji, među njima i državni radio i televizija ORF, danas su izvijestili da je Ministarstvo vanjskih poslova Austrije zbog eskalacije sukoba nakon jučerašnjeg masovnog napada Hamasa na Izrael iz palestinskog Pojasa Gaze, podiglo u ovoj alpskoj zemlji stupanj sigurnosti na višu razinu. I to, s dosadašnjih dva na četiri, od ukupno šest mogućih stupnjeva. To znači, kako se ističe, da za Izrael vrijedi “visoki sigurnosni rizik” i stoga se austrijskim građanima savjetuje da “ne putuju u Izrael, ako to nije neophodno”.

Upravo zbog tog “visokog rizika” jutros se je oglasilo i austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova s priopćenjem kako je pojačana zaštita svih izraelskih i židovskih objekata u Austriji. Uz poruku, kako su nadležni austrijski organi za zaštitu Ustavnog poretka u stalnom kontaktu s europskim i izraelskim organima sigurnosti.

“Zaštita Ustavnog poretka usmjerena je protiv svakog oblika islamskog ekstremizma i terorizma. Ona se također bori i protiv svih onih, koji financiraju terorizam i njegova strašna zlodjela, odnosno pokušavaju ga učiniti legitimnim”, istakao je ministar unutarnjih poslova Austrije Gerhard Karner.

U priopćenju MUP-a se ističe kako je “suradnja između austrijskih organa sigurnosti i objekata države Izrael na austrijskom državnom tlu već desetljećima testirana”. Uz napomenu, da isto tako postoji “uska suradnja s izraelskom vjerskom zajednicom u Austriji”. To potvrđuje i podatak kako je austrijski MUP u 2023. godini s 450.000 eura subvencionirao sigurnosne mjere Židovske vjerske zajednice u Austriji.

VEZANI ČLANCI:

Kako je izvijestila javna austrijska televizija ORF, sve ustanove Židovske kulturne zajednice (IKG) u Austriji su pod posebnom sigurnosnom zaštitom. Židovska kulturna zajednica u Beču je za svoje zabrinute članove koji ne znaju što se događa s njihovim najmilijima u Izraelu, još jučer uvela poseban Hotline, na koji mogu javiti.

Mediji ističu kako je austrijski politički vrh, kao i bečki gradonačelnik Michael Ludwig “zgrožen” napadom Hamasa na Izrael, uz poruku na X platformi kako “ljudi u Izraelu imaju punu solidarnost Beča”. Ono o čemu danas također izvještavaju austrijski mediji vezano uz pooštrenu sigurnosnu zaštitu židovskih objekata u Austriji je jučerašnji prosvjed palestinskih aktivista u Beču, koji su nakon napada Hamasa na Izrael izašli na bečke ulice, prvo na poznatu trgovačku ulicu Mariahilf.

GALERIJA: Nezapamćeni napad Hamasa na Izrael

Potom i pred sjedište austrijske Vlade na Ballhausplatzu, i uz pjesmu, ples i vijorenje zastava slavili, kako su istakli, “palestinsku samoobranu”. I to, dok je na stotine Izraelaca umiralo i našlo se pod iznenadnom paljbom Hamasa, napominju mediji koji u svojim izvješćima pišu o mnoštvu ubijenih civila i vojnika, te otmicama. Dodaju kako su slični skupovi održani i u nekoliko njemačkih gradova, između ostalog, i u Berlinu.

Vezano uz eskalaciju sukoba u Izraelu, glavni austrijski zračni prijevoznik AUA i Lufthansa, obustavili su jučer sve letove u - i iz Tel Aviva, prvotno uključujući i ponedjeljak, 9. listopad 2023. godine, izvijestile su navedene zračne kompanije. Uz opasku kako će svi putnici pogođeni tom odlukom biti informirani.

“Austrian Airlines je stalno u uskom kontaktu s vlastima i kontinuirano procjenjuje sigurnosno stanje”, poručili su iz čelništva AUAe.

Svim austrijskim državljanima koji se nalaze u Izraelu austrijsko MVP-a preporučilo je da “slijede upute izraelskih vlasti”, te da se jave i registriraju kod Ministarstva vanjskih poslova Austrije.

VIDEO Gaza u ruševinama nakon izraelskog protunapada