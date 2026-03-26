FOTO Ralice opet u akciji, snijeg zameo Liku i Gorski kotar. HAK: Odgodite put ako možete

Snijeg i kiša još uvijek padaju u dijelu zemlje, a većina je kolnika zbog toga mokra ili skliska. Hrvatski autoklub (HAK) upozorio je kako je, zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku.
Foto: Nel Pavletic, Hrvoje Kostelac/PIXSELL
"U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama", naveo je HAK te dodao kako je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
"Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3", ističe HAK. 
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Uz to, vozačima se savjetuje da prate aktualne informacije o prometu. "Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri", kazali su iz HAK-a. 
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
OGLAS
Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za vozila koja nemaju propisnu zimsku opremu i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom na nekoliko cesta:
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Sjeverozapadna Hrvatska: DC546 Poklek - Gornji Vas
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Gorski kotar: DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica, DC32 Prezid – Delnice, DC42 Stubica (D3) – Ogiljinski Hreljin, DC203 Brod na Kupi – Delnice (D3), DC305 Parg –Čabar, DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja i DC549 Vrata(A6)-Fužine(ŽC5062)
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Lika: DC1 Donji Vaganac-Vrelo Koreničko, DC23 Jezerane-Žuta Lokva-Senj, DC25 Korenica-Lički Osik-Karlobag, DC42 Saborsko-Poljanak, DC50 Žuta Lokva-Lički Osik, DC52 Vrelo Koreničko-Prozor, DC217 Ličko Petrovo Selo- Novo Selo Koreničko, DC218 Nebljusi-Donji Lapac-Bjelopolje, DC429 Smoljanac-Prijeboj i na svim lokalnim i županijskim cestama na području Senja.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS

