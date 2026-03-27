BLISKI SUSRET

VIDEO Američki F-18 za dlaku izbjegao iranski projektil, snimljen dramatičan trenutak

Lorena Posavec
27.03.2026.
u 11:35

U snimkama se čuje karakterističan "zujajući" zvuk topa, kao i oblak dima u trenutku ispaljivanja projektila

Pojavile su se snimke koje prikazuju bliski susret američkog mornaričkog borbenog zrakoplova F/A-18E/F Super Hornet s projektilom iranskog prijenosnog protuzračnog sustava (MANPADS), dok je izvodio niskoleteći napad topničkom vatrom tijekom misije u sklopu operacije Epic Fury. Snimke su geolocirane u Chabaharu u iranskoj pokrajini Sistan i Baluchestan, koja se nalazi na istočnoj obali zemlje, blizu granice s Pakistanom. To bi barem djelomično moglo objasniti zašto Super Hornet leti tako nisko iznad neprijateljskog teritorija, piše The War Zone. Ovo obalno područje bilo je teško pogođeno napadima od samog početka rata. Datum incidenta nije potvrđen.

Ranije su već viđeni brojni dokazi o Super Hornetima koji izvode napade topničkom vatrom svojim rotacijskim topovima M61A1 Vulcan u obalnim područjima Irana. U snimkama se čuje karakterističan "zujajući" zvuk topa, kao i oblak dima u trenutku ispaljivanja projektila. F/A-18 potom izvodi zaokret ulijevo prije nego što projektil ulazi u kadar. Nije jasno je li pilot bio svjestan prijetnje i manevrirao kako bi je izbjegao ili nije bio svjestan dolazećeg projektila. Zatim se vidi kako projektil eksplodira iza zrakoplova, ostavljajući krhotine za sobom. Iako nije jasno je li F/A-18 pogođen, čini se da je prošao relativno bez oštećenja, što sugerira da je posada zrakoplova imala vrlo sretnu "za dlaku izbjegnutu" situaciju.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) tvrdio je da se Super Hornet srušio u Indijski ocean. Iranska agencija Fars objavila je priopćenje IRGC-a: "Neprijateljski borbeni zrakoplov F-18 precizno je pogođen na nebu iznad Chabahara projektilima naprednog modernog protuzračnog sustava mornarice IRGC-a, pod zapovjedništvom integrirane protuzračne obrane zemlje, te se srušio u Indijski ocean". Središnje zapovjedništvo američkih snaga odgovorilo je negirajući da je ijedan američki borbeni zrakoplov oboren od strane Irana, no njihova izjava na platformi X nije odmah isključila mogućnost bliskog promašaja ili oštećenja zrakoplova. Iran je više puta tvrdio da je pogodio američke zrakoplove protuzračnom obranom. Do sada, međutim, postoje vjerodostojni dokazi za samo jedan takav incident. Riječ je o američkom zrakoplovu F-35A za koji je IRGC tvrdio da je pogođen iznad Irana, a američki dužnosnici potvrdili su da je prisilno sletio, pri čemu je pilot zadobio ozljede od krhotina.

projektil zrakoplov Iran SAD F-18

