VIDEO Sukob na granici s Libanonom, evakuacija u blizini granice s Gazom: 'Velika većina Hamasovih trupa je uništena'

Najmanje 300 ljudi je ubijeno u Izraelu, a više od 1590 ih je ranjeno u velikom napadu Hamasa iz Pojasa Gaze, prema novim podacima objavljenim rano u nedjelju. U Pojasu Gaze, pak, izraelski osvetnički napadi usmrtili su najmanje 232 osobe i ranili gotovo 1700, prema tamošnjem ministarstvu zdravstva.

TIJEK DOGAĐAJA:

8:31 - Hamas je rekao da su njegove snage još uvijek uključene u "žestoke borbe" unutar izraelskog teritorija. U priopćenju Brigade Qassama, oružanog krila Hamasa, navodi se da se borbe nastavljaju u nekoliko područja koja graniče s pojasom Gaze, uključujući Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Azza, Be'eri, Yatid i Kissufim.

IDF je jutros priopćio da još uvijek provodi operacije u osam područja u blizini izraelske granice s Gazom, ali da je "velika većina" Hamasovih trupa "uništena".

8:30 - Deseci Izraelaca su zarobljeni od strane palestinskih militanata. Izraelsko veleposlanstvo u Sjedinjenim Državama objavilo je brojku od 100 u objavi na društvenim mrežama. To uključuje i civile i vojnike, kaže se.

U objavi na X -u, bivšem Twitteru, također se kaže da je više od 300 Izraelaca ubijeno, a više od 1800 ozlijeđeno. Ove brojke Izrael nije službeno potvrdio.

8:28 - Izraelske obrambene snage objavile su imena 26 vojnika koji su jučer poginuli u akciji. Njihova dob kreće se od 18 do 42 godine i uključuje činove od vojnika do pukovnika. Najviše rangirani je pukovnik Jonathan Steinberg (42), koji je zapovijedao brigadom Nahal, koji je navodno ubijen u blizini granice tijekom borbe Hamasovih trupa. IDF je rekao da su sve obitelji obaviještene.

8:27 - Izrael je rekao da je pogodio više od 400 ciljeva u Gazi, uključujući toranj od 14 katova u kojem su se nalazili deseci stanova, kao i uredi Hamasa u središtu Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravstva u Gazi kaže da je 256 Palestinaca, uključujući 20 djece, ubijeno u izraelskim zračnim napadima u posljednja 24 sata. Ozlijeđeno je još 1.788 osoba, izvijestilo je ministarstvo. Više o tome pročitajte OVDJE.

8:03 - Izraelska vojska priopćila je da evakuira izraelska naselja u pograničnom području s Gazom zbog rata s palestinskom ekstremističkom organizacijom Hamas. Tisuće ljudi trebalo je evakuirati unutar Izraela, rekao je u nedjelju glasnogovornik izraelske vojske Richard Hecht.

Vojska je područje oko obalnog pojasa proglasila zabranjenom zonom. Još uvijek postoji osam točaka u južnom Izraelu na kojima vojska traži moguće napadače, rekao je Hecht. Ograda prema Pojasu Gaze probijena je na 29 točaka, koje su sada sve pod kontrolom. Prema Hechtu, potencijalni novi napadači bit će napadnuti iz zraka na tim točkama.

Oko 300 Izraelaca navodno je ubijeno i oko 1600 ozlijeđeno u razornom napadu koji je u subotu pokrenuo Hamas, palestinski islamistički pokret kojeg su Europska unija, SAD i Izrael proglasili terorističkom organizacijom.

Mnogi Izraelci drže se kao taoci u Gazi, uključujući žene, djecu i starije građane. Izraelska vojska zasad nije mogla dati točne brojke.

"Dat ćemo vrlo oštar odgovor Hamasu nakon ovog nehumanog napada", rekao je vojni glasnogovornik.

Hecht je rekao da će stanovništvu Gaze biti dane upute prije napada na ciljeve Hamasa "kako bi se izbjegle kolateralne žrtve". Dodao je da neće biti evakuacija s palestinskog teritorija.

Što se tiče moguće kopnene ofenzive, glasnogovornik je rekao da su sve opcije na stolu.

Hamas je uništio granične prijelaze u Gazu i "mi se ne žurimo ponovno ih otvoriti", rekao je.

7:45 - Militantna skupina Hezbollah sa sjedištem u Libanonu preuzela je odgovornost za jutrošnji raketni i topnički napad na farme Shebaa koje su okupirali Izrael - navodeći da je "solidarna" s palestinskim narodom.

Hezbollah je rekao da su cilj napada bile tri postaje uključujući "radarsko mjesto" na farmama Shebaa, malom komadu zemlje koji je okupirao Izrael od 1967. - što je ključno za koje Libanon tvrdi da je njegovo.

Izrael je u nedjelju odgovorio topničkom vatrom na južni Libanon - ciljajući na područje Har Dov, koje je također uz granicu.

7:30 - Izraelske obrambene snage još uvijek provode operacije na osam područja u blizini Pojasa Gaze, prema glasnogovorniku IDF-a. Borbe su se nastavile tijekom noći dok Izrael pokušava odgovoriti na Hamasov jučerašnji vojni upad. Glasnogovornik je dodao da su dvije situacije s taocima "riješene", ali nije rekao jesu li svi taoci spašeni živi.

Izrael je rekao da je pogodio 426 ciljeva u Gazi, uključujući toranj od 14 katova u kojem su se nalazili deseci stanova, kao i uredi Hamasa u središtu Gaze.

Izrael je prethodno ispalio hice upozorenja.

7:28 - Ranije su strani mediji izvijestili da je Izrael pucao na libanonski teritorij kao odgovor na minobacačku vatru s tog područja.

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga rekao je da se pucnjava dogodila u području planine Dov, dijela zemlje na koji polažu pravo Izrael, Libanon i Sirija u blizini sjecišta sve tri nacije. Izrael je upozorio libanonski militantni pokret Hezbolah da se ne miješa u borbe.

7:18 - Postoje izvješća iz izraelskih izvora da su pripadnici Hamasa pokrenuli novi upad u Eshkol, u južnoj regiji Izraela, javlja Guardian.

7:15 - Savezna uprava za zrakoplovstvo SAD-a upozorila je američke pilote i zrakoplovne tvrtke da "budu oprezni" dok lete u blizini Tel Aviva. "Zbog tekuće konfliktne situacije u regiji... operaterima se savjetuje da pregledaju trenutne informacije o sigurnosti i prijetnjama". stoji u upozorenju.

6:43 - Izraelske obrambene snage kažu da izvode topničke napade u Libanonu nakon "pucnjave izvršene prije nekoliko minuta na izraelskom teritoriju", javlja BBC.

Projektili ispaljeni iz Libanona pogodili su izraelsku vojnu postaju u malom pojasu zemlje zvanom Shebaa Farms, rekla su tri izraelska sigurnosna izvora.

6:41 - Izraelske zračne snage objavile su snimku zračnog napada u Pojasu Gaze.

Attached is footage of a strike on Hamas military targets located in multi-story buildings in the Gaza Strip pic.twitter.com/iHqT7ta74Z

6:30 - Rakete su pogodile zgrade u Pojasu Gaze jutros nekoliko sati nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio ljude da napuste teritorij zbog vlastite sigurnosti.

6:08 - Izraelska vojska ponovno je preuzela kontrolu nad policijskom postajom u blizini granice s pojasom Gaze koju su zauzeli palestinski militanti.

6:00 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je podužu izjavu na X-u, ranije poznatom kao Twitter, koja je ponovila prethodne izjave o osveti Hamasu nakon upada u subotu ujutro.

"Bit ćemo pobjednici u ovom ratu unatoč nepodnošljivoj cijeni. Ovo je vrlo težak dan za sve nas."

Kao znak onoga što se očekuje da će se dogoditi, Netanyahu je nastavio: "Sva mjesta na kojima je Hamas raspoređen, skriva se i djeluje u tom opakom gradu, mi ćemo ih pretvoriti u ruševine.

"Kažem stanovnicima Gaze: Otiđite sada jer ćemo svugdje djelovati silom." Netanyahu je rekao da izraelski vojnici trenutno "čiste teroriste iz posljednjih zajednica" i "vraćaju kontrolu".

