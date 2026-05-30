Preokret na bojišnici, dronovi uništavaju mete po Rusiji: 'Nemaju put do pobjede'

Ukrajina je uspjela preokrenuti dinamiku rata u svoju korist zahvaljujući golemoj proizvodnji dronova i novim taktikama, unatoč smanjenoj američkoj podršci. U tvornici nedaleko od Kijeva, Denys Shtilierman, suosnivač tvrtke Fire Point, nadgleda proizvodnju stotina dronova dugog i srednjeg dometa dnevno. Svaki dron FP-1 i FP-2 košta oko 50.000 eura, a tvrtka ih proizvodi oko 300 komada dnevno. "Izvodimo zasjede u blizini ruskih zračnih luka“, opisuje Shtilierman novu taktiku, piše Financial Times. Dronovi s fiksnim krilima opremljeni su kvadrokopterima s bombama koji čekaju ruske zrakoplove i uništavaju ih pri slijetanju. Ukrajina je ušla u novu fazu rata. "Ovaj mjesec smo vidjeli promjene u dinamici u našu korist. Držimo više pozicija i nanosimo više štete. Naši dugoročni udari na Rusiju su posebno značajni", poručio je nedavno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinski dronovi su u najvećem napadu na Moskvu od početka rata pogodili rafinerije nafte, uzrokujući velike požare. Napadi sežu duboko u Rusiju, uključujući udare na sjedište FSB-a i sustave protuzračne obrane na Krimu. "Ukrajina je sada u jednoj od svojih najjačih pozicija od početka rata jer manje ovisi o svojim partnerima", kaže Aljona Getmančuk, šefica ukrajinske misije pri NATO-u.

Prema podacima ukrajinskog ministra obrane Mihaila Fedorova, Rusija je u ožujku i travnju izgubila oko 35.000 vojnika (ubijenih ili teško ranjenih). Britanska šefica obavještajne agencije GCHQ, Anne Keast-Butler, procijenila je da je od početka invazije poginulo gotovo pola milijuna ruskih vojnika. Unatoč tome, Rusija i dalje polako napreduje na nekim dijelovima fronte, ali uz velike troškove. U Rusiji raste nezadovoljstvo, a indeks spremnosti na prosvjede dosegao je najvišu razinu od početka rata. "Svi su bijesni. Ljudi u eliti se slažu da je ovo katastrofa. To se mora nekako riješiti", rekao je jedan visokopozicionirani ruski biznismen koji je želio ostati anoniman.

Ukrajina je drastično povećala domaću proizvodnju dronova. U prva četiri mjeseca 2026. proizvodnja izviđačkih dronova porasla je za 441%, dronova srednjeg dometa za 312%, a FPV dronova za 179%. "Ukrajinska vojska iscrpljuje Ruse", kaže Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih snaga bespilotnih sustava. "Rusija se trenutno nalazi u nesigurnoj poziciji. Nemaju put do pobjede", rekao je bivši ministar obrane Andrij Zagorodnjuk.

Ukrajinski dronovi srednjeg dometa sada redovito napadaju ciljeve iza ruskih linija, uništavajući skladišta, logističke centre i protuzračnu obranu. Kao odgovor, Rusija je čak donijela zakon kojim bankama dopušta da same organiziraju obranu od dronova. Unatoč rastućim gubicima, Rusija zadržava veće rezerve ljudstva i resursa, dok istovremeno nastavlja vlastitu kampanju dubokih udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Moskva je upozorila i da će pokrenuti nove udare na ukrajinske "centre donošenja odluka" u Kijevu.

Vojni analitičar Franz-Stefan Gady zaključuje da Ukrajina trenutno uživa kvalitativnu prednost. Gady kaže da će "sljedećih nekoliko mjeseci borbi" signalizirati je li se kijevska strategija pokazala uspješnom. Trenutno, dodaje, Ukrajina ima "kvalitativnu prednost u bespilotnom ratovanju, ali Rusija zadržava kvantitativne prednosti na svim frontama". Također upozorava da bi „ako se Rusija učinkovito prilagodi nedavnom ukrajinskom napretku u napadima srednjeg dometa i bespilotnom ratovanju u širem smislu, situacija na prvoj crti bojišnice mogla izgledati drugačije do ljeta“.

"Rusi se pregrupiraju i tek su nedavno ubrzali svoj operativni tempo", kaže Gady. Ukazao je na obnovljenu aktivnost Moskve duž triju osi napada, kao i na višegodišnju i krvavu bitku za ukrajinski "pojas tvrđava ", snažno utvrđeni bedem zemlje protiv potpune invazije Moskve .Ruske snage napadaju gradove Dobropilju, Kostantinivku, Družkivku, Kramatorsk i Slovijansk. Gubitak bilo kojeg od gradova mogao bi značajno povećati pritisak na ukrajinsku obranu.

Nakon godine uglavnom bezuspješne diplomacije koju je vodila Trumpova administracija, mnogi ukrajinski dužnosnici sada vjeruju da će pregovori postati mogući tek kada se Rusija nađe pod većim pritiskom nego što može podnijeti. Kijev želi oslabiti rusku sposobnost održavanja rata, a istovremeno uvjeriti Moskvu da će troškovi njegovog nastavka nastaviti rasti. Međutim, Putin do danas nije pokazao nikakve naznake odustajanja od svojih tvrdokornih zahtjeva, za koje Ukrajina tvrdi da bi predstavljali kapitulaciju. Za sada, ukrajinski vojnici na prvim crtama fronta kažu za FT da je moral na najvišoj razini u protekloj godini.