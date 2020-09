AstraZeneca nudi jeftinije cjepivo, ali moguću odštetu za nuspojave plaćat će EU

Europske vlade plaćat će odštetu koja prelazi limit dogovoren s tvrtkom AstraZenecom zbog mogućih posljedica njezina potencijalnog cjepiva protiv covida-19, po odredbama ugovora s tom tvrtkom koje se razlikuju od ugovora sa Sanofijem, rekao je jedan europski dužnosnik za Reuters.

Ugovori odražavaju različite strategije tih vodećih svjetskih proizvođača lijekova kad je riječ o odgovornosti za moguće posljedice cjepiva kojima se želi okončati pandemiju. Britanska tvrtka AstraZeneca dobila je u tajnom ugovoru potporu Europske unije jer je tražila nižu cijenu za svoje potencijalno cjepivo, rekao je dužnosnik.

„Ako tvrtka traži veću cijenu, ne dajemo jednake uvjete”, rekao je dužnosnik koji je sudjelovao u pregovorima, ali nije želio biti imenovan jer su ugovori tajni. Neočekivane nuspojave nakon što neki lijek dobije odobrenje regulatora rijetke su, ali zbog brzine kojom se razvija cjepivo protiv covida-19 rizici su veći.

Ugovor s AstraZenecom, koji prebacuje dio rizika cjepiva na porezne obveznike, dogovoren je s Europskom komisijom u kolovozu, no odredbe o odgovornosti do sada nisu bile poznate. Po dogovoru, AstraZeneca bi platila sudske troškove samo do određenog limita, rekao je dužnosnik. Nije želio reći kako će se ostatak troškova dijeliti s pojedinim državama članicama niti koliko će iznositi limit.

Financijski „štit” pokrivat će i sudske troškove i moguću odštetu, potencijalno daleko veći iznos u slučaju da nešto pođe po zlu. Francuska tvrtka Sanofi, koja u razvoju cjepiva surađuje s tvrtkom GlaxoSmithKline, nije dogovorila takve uvjete jer je tražila veću cijenu. Glasnogovornici AstraZenece, Sanofija i Europske komisije nisu željeli komentirati pojedinosti dogovora.

Na pitanje u vezi relativno niske cijene cjepiva, glasnogovornik AstraZenece ponovio je obećanje tvrtke da će njezino cjepivo biti široko dostupno i da u vrijeme pandemije na njemu ne planira ostvarivati profit.

Po ugovoru s tom tvrtkom, države članice EU-a pristale su platiti 2,5 eura po dozi, dok je Sanofi dogovorio cijenu od oko 10 eura, rekao je dužnosnik. To su za sada jedini ugovori za cjepiva protiv covida-19 koje je Bruxelles sklopio.

Nuspojave

Temeljem ugovora, EU je također uplatio bespovratni polog od 336 milijuna eura AstraZeneci za 400 milijuna doza, te 324 milijuna eura Sanofiju za 300 milijuna doza.

Europski dužnosnik rekao je Reutersu da ugovor s AstraZenecom uključuje usku definiciju nuspojava, što bi moglo ograničiti mogućnost podnošenja zahtjeva za odštetom, iako tvrtka i dalje snosi odgovornost za svoje cjepivo i dužna ga je braniti na sudu. Ugovor je dogovoren prije nego je tvrtka pauzirala klinička ispitivanja kasne faze svojeg potencijalnog cjepiva ovaj mjesec nakon što je britanski dobrovoljac razvio neke neurološke simptome. Ispitivanja su u Britaniji u međuvremenu nastavljena, ali u SAD-u nisu.

Europske vlade dijelile bi troškove za odštete samo ako bi se pojavile neočekivane nuspojave nakon što cjepivo bude odobreno. Odgovornost za cjepivo ključno je pitanje u pregovorima s proizvođačima cjepiva protiv covida-19 jer se tvrtke boje da riskiraju više sudske troškove nego kada razvoj cjepiva traje puno dulje.

Proizvođači lijekova pozvali su europske regulatore da uspostave europsku shemu za odštete, dok organizacije pacijenata traže europski fond koji bi financirale farmaceutske tvrtke i koji bi isplaćivao odštete za neočekivane nuspojave.

SAD je oslobodio proizvođače odgovornosti za cjepiva protiv covida-19 koja dobiju regulatorno odobrenje. Rusija je objavila da će preuzeti dio odgovornosti za cjepivo koje je razvio moskovski Gamalejev institut ako se pojave problemi.

Europski zakoni jako su strogi i tužitelji moraju dokazati povezanost bolesti i cjepiva koje ju je navodno uzrokovalo.