Ministrica iz BiH: 'Naša zemlja među prvima će dobiti cjepivo za koronavirus'

BiH se aktivno uključila u programe nabave cjepiva protiv zaraze koronavirusom, a posao koordinira državno Ministarstvo civilnih poslova kojemu je na čelu Ankica Gudeljević. Ona ističe da će BiH biti među prvima koji će se naći na popisu dobitnika.

Kada se u BiH može očekivati cjepivo protiv koronavirusa?

Što se tiče nabave cjepiva za BiH, mi smo završili važan dio posla potpisivanjem ugovora s organizacijom GAVI Alliance, koja je daljnji partner za put cjepiva od proizvođača do krajnjeg korisnika. Želim istaknuti iznimnu kooperativnost obaju entiteta i Distrikta Brčko koji su u rekordnom roku pribavili sve nužne suglasnosti entitetskih vlada za ulazak u ovu nabavu. Još je rano govoriti kada bi cjepiva mogla biti isporučena, ali jedno je izvjesno: BiH je na listi zemalja koje će prve dobiti cjepiva za dvadeset posto ukupnog stanovništva, a prije svega za najranjivije skupine. Ovdje trebamo imati u vidu zdravstvene djelatnike, njegovatelje starijih osoba, populaciju treće životne dobi, učitelje, djelatnike u javnom prijevozu i osobe s kroničnim bolestima.

Je li Ministarstvo i dalje uključeno u proces nabave lijekova za BiH?

Slijedom sporazuma Europske komisije o zajedničkoj nabavi zdravstvenih protumjera, Bosna i Hercegovina izrazila je zanimanje za lijekovima Remdesivir i RoActembra, kao i za špricama, iglama i potrošnim materijalom potrebnim za cijepljenje na COVID-19. Ministarstvo pažljivo nadgleda svaki poziv u sklopu sporazuma Europske unije o zajedničkoj nabavi zdravstvenih protumjera kako bi moglo pravodobno reagirati.

Je li konačno raspodijeljena pomoć iz Dubaija koja je od svibnja stajala u Zračnoj luci u Sarajevu?

Sa zadovoljstvom mogu reći da je donacija iz Dubaija podijeljena svim identificiranim institucijama u BiH. Sjetit ćete se da je sve u vezi s tom donacijom bilo prekriveno velom tajne i da smo veoma dugo čekali na svu nužnu dokumentaciju koja nam je konačno i omogućila posljednje korake za podjelu pomoći. Zaključno s 15. rujna 2020. podijeljena je cjelokupna pomoć, a prema planu koji je prethodno napravljen s entitetima i Distriktom. Ova podjela uključuje i podjelu četrdeset respiratora.

Veliku neizvjesnost u pogledu COVID-a izazvao je početak školske godine. Kako ste zadovoljni odgovorom obrazovnih institucija?

Pandemija COVID-19 prouzročila je tektonske promjene u svim sustavima obrazovanja. Istaknula bih hrabrost i odvažnost prosvjetnih djelatnika da prethodnu školsku godinu uspješno privedu kraju unatoč situaciji u kojoj su se našli preko noći. Ministarstvo se skrbi o obrazovanju i s tim u vezi s resornim ministarstvima održali smo online sastanak kojem su nazočili i predstavnici UNICEF-a i UNESCO-a za BiH. Jedan od zaključaka ovog sastanka je da će Ministarstvo, sukladno nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, stajati na raspolaganju svim nadležnim obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini pri rješavanju problema i pružanju potpore u rješavanju problema s kojima se suočavaju. Uskoro planiramo i veliki forum s resornim ministarstvima i internacionalnim partnerima.

Korona je blokirala mnoge oblasti života, a brojne institucije upozoravaju da su zanemarene. Je li to tako i što vaše Ministarstvo može tu učiniti?

Svjesni smo da se zbog pandemije koronavirusa znanost, ali ništa manje i kultura, ne može izražavati u punom obujmu. Ministarstvo nema nikakvu mogućnost trajne skrbi za život ovih institucija jer ni jedan pozitivni propis to ne predviđa. Sasvim razumijem da su sve oči okrenute prema Ministarstvu koje među nadležnostima ima i ove oblasti. No, jedini put pomoći jesu natječaji za grantove koje svake godine Ministarstvo raspisuje i na koje se prijavljuju sve zainteresirane institucije, udruge, znanstvenici, pa tako i institucije kulture. Recimo, akademije znanosti do sada su veoma malo koristile sredstva iz projekta “HORIZON 2020” koji je namijenjen, između ostalih, i njima. Intencija Ureda na čijem sam čelu jest da što više promovira ovaj projekt i njegove mogućnosti kako bi znanstvene institucije i znanstvenici mogli osigurati barem dio financijske potpore za svoja istraživanja.

A znanost, kultura...?!

Govoreći o kulturi, želim spomenuti projekt “Kreativna Europa” koji je namijenjen dvjema oblastima: medijima i kulturi. Međutim, dosadašnja praksa je pokazala da ovaj značajni projekt nije promoviran u entitetima i Distriktu na najvidljiviji način te su mnoge institucije kulture i medijske kuće ostale uskraćene za mogućnost prijave. O ovome sam nedavno razgovarala sa šefom Izaslanstva EU-a gospodinom Johannom Sattlerom prilikom njegova posjeta Ministarstvu, a također i s entitetskim ministricama kulture. Uvjerena sam da ćemo zajedničkim naporima doprinijeti boljem radu ovog deska, a na dobrobit svih zainteresiranih u BiH. Ovakvi projekti moraju biti dostupni svima na jednak način. Natječaji za projektne prijedloge veoma su značajni za sve četiri oblasti u kojima se ostvaraju: sport, kulturu, znanost i zdravstvo jer potiču rad institucija, udruga i pojedinaca. Ove godine planiran je kvalitativni pomak u kriterijima i otvaranje uvjeta natječaja mnogo većem opsegu institucija i udruga.

U vašoj nadležnosti je i sport?

Da. S tim u vezi Ministarstvo je konačno donijelo rješenje o formiranju radne skupine za izradu strategije razvoja sporta 2020. - 2028., što je veoma značajno jer je u ovom segmentu zastoj trajao dulje razdoblje. Donijeli smo i odluku za imenovanje Koordinacijskog tijela za Europski tjedan sporta. U tijeku je i formiranje povjerenstva za kategorizaciju sportaša za 2020. godinu. Pokrenuta je i procedura za zaključivanje memoranduma u oblasti sporta s Mađarskom. Želim naglasiti da je Ministarstvo predložilo, a cijeneći sve skupine sportaša, povećanje sredstava za dvije kategorije: sportske saveze osoba s invaliditetom na razini BiH i sportske saveze osoba s invaliditetom registrirane na razini entiteta. Do sada je bio predviđen znatno manji iznos za ove skupine.

Kada smo spomenuli obrazovanje, zabrinjavajući su bili podaci rezultata PISA testa, ali i budućnosti ovoga projekta u BiH. Što je problem?

Govoreći o PISA testiranju, napravila bih jedan mali podsjetnik. BiH je do sada sudjelovala u PISA ciklusu istraživanja za 2018. godinu, a rezultati su predstavljeni krajem 2019. godine. U sedmom mjesecu ove godine Predsjedništvo BiH je PISA testiranje stavilo na dnevni red bez prethodno dostavljenih mišljenja entiteta i Distrikta o daljnjem tijeku ovog značajnog testiranja, a što je bio preduvjet za bilo kakvu raspravu o ovoj temi. Na navedenoj sjednici Predsjedništva BiH nije postignut konsenzus o navedenom pitanju, što je bilo sasvim očekivano jer nisu konzultirani objedinjeni materijali Ministarstva civilnih poslova.

Zašto BiH već godinu dana nema državno povjerenstvo za granice?

Nažalost, prethodnom sazivu Državnog povjerenstva za granicu BiH mandat je istekao 31. kolovoza 2019. U proceduri je podnošenje prijedloga odluke o osnivanju državnog povjerenstva za granicu BiH. Prijedlog odluke upućuje se Vijeću ministara BiH na odlučivanje. Očekujem da će se ova odluka uskoro naći na dnevnom redu.

Često se govori o mladima. Je li Ministarstvo poduzelo neke korake koji se odnose na poboljšanje njihova položaja u BiH?

Prije izvjesnog vremena održali smo sastanak s predstavnicima Vijeća mladih u BiH i nadležnim ministarstvima tijekom kojega smo definirali sljedeće korake, među kojima je najvažniji formiranje povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih. Uvjerena sam da ćemo konačno uskoro imati ovo povjerenstvo.

Govori se i o aktiviranju Vijeća za znanost?

Ovih dana finalizirano je prikupljanje imena kandidata za ovo Vijeće podjednako kao i za Državno povjerenstvo za UNESCO u BiH. Oba ova tijela već dulje vrijeme nisu mogla raditi jer je prethodnom članstvu mandat istekao prošle godine.

Širok je djelokrug rada vašeg Ministarstva, a pokrenuli ste brojne aktivnosti. Jeste li zadovoljni dosad realiziranim?

U nadležnosti Ministarstva je i sektor za socijalnu skrb. Na 9. sjednici održanoj 18. lipnja 2020. Vijeće ministara utvrdilo je prijedlog ugovora između BiH i Češke Republike o socijalnom osiguranju s izvješćem o obavljenim pregovorima. Predsjedništvo BiH na 14. redovitoj sjednici prihvatilo je navedeni sporazum i sada je ostalo još samo potpisivanje istoga.

U finalnoj proceduri je prijedlog za zaključivanje memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o suradnji u okviru “Stipendium Hungaricum”.

Primijetit ćete da su aktivnosti ovog Ministarstva veoma široke i da obuhvaćaju, zapravo, nekoliko sasvim različitih segmenata života u zajednici. Intencija mog Ureda je doprinijeti uspostavljanju svih tijela koja dulje vrijeme nisu funkcionirala kako bi se temeljna pitanja u nadležnosti tih tijela mogla konačno pokrenuti s mrtve točke. Na kraju želim naglasiti i veliku potporu i povjerenje međunarodnih institucija našem radu. Mnogo nas još posla čeka, no najvažniji je, čini se, napravljen: uspostavljen je kvalitetan dijalog s partnerima u RS-u i FBiH, kao i u Distriktu Brčko. Netko je zapisao: “Planinu će pomaknuti samo oni što su na početku pomicali kamenčiće”. Želim vjerovati da ćemo i mi napraviti veliki planinski korak u idućem razdoblju pomičući sve prethodno navedene kamenčiće.