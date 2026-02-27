Poslije kiše dolazi sunce: Zlato doživjelo snažan oporavak i gradi stabilnu bazu za daljnji rast

Zlato je ovoga tjedna konačno potvrdilo promjenu kratkoročnog trenda i izašlo iz faze pritiska kojemu smo svjedočili sve do prošlog tjedna. Nakon izraženijeg pada i potom nekoliko dana stagnacije koja se kretala oko psihološki važne razine od 5.000 američkih dolara po unci, tržište je pokazalo znakove iscrpljivanja prodavatelja i formiranja stabilne tehničke baze uz smanjenje volatilnosti.

Početak aktualnog tjedna donio je snažan zaokret. Zlato je preko vikenda zabilježilo rast od 2,6 %, nastavivši pozitivan trend rasta iz dana u dan, da bi u srijedu premašilo 5.200 dolara po unci. Tri uzastopne uzlazne sesije predstavljaju jasan tehnički proboj iz uskog raspona trgovanja i potvrdu da kupci ponovno preuzimaju inicijativu. Time je poništen kratkoročni silazni momentum i otvoren prostor za daljnje jačanje cijene.

Rast je potaknut kombinacijom faktora. Povećana geopolitička neizvjesnost i zadržani inflacijski pritisci ojačali su potražnju za sigurnom imovinom, dok su investitori istodobno oprezni uoči novih signala monetarne politike Feda. Slabljenje realnih prinosa ili signal ublažavanja monetarne politike u pravilu bi trebao dodatno pojačati potražnju za zlatom.

Nakon što je tržište prethodno ''pročistilo'' dio špekulativnih pozicija tijekom korekcije, sadašnji uzlet ima čvršću fundamentalnu i tehničku podlogu. Razina od 5.000 USD/oz djelovala je kao snažna tehnička i psihološka potpora, pri čemu su fizička potražnja i kupnje središnjih banaka dodatno amortizirale pritisak prodaje. Također, pozicioniranje na terminskim tržištima postupno se normalizira, što smanjuje rizik od naglih korektivnih padova.

U posljednjih tjedan dana cijena zlata je narasla za oko 5,3 %, što potvrđuje da kupci i dalje imaju dominantnu poziciju na tržištu. Činjenica da se cijena stabilno zadržava iznad 5.150 dolara sugerira da je razdoblje kratkoročnog pada završeno te da plemeniti metal ponovno gradi pozitivan zamah koji bi, uz nastavak aktualnih rizika, mogao potrajati i u narednim tjednima.

Proboj i stabilizacija iznad 5.200 USD/oz mogli bi otvoriti prostor za nastavak uzlaznog vala prema novim rekordnim razinama koje su nakratko zabilježene koncem siječnja. Potvrda tog scenarija ovisit će o kombinaciji tehničke izdržljivosti iznad nove zone potpore te makroekonomskim signalima koji dolaze iz SAD-a, ponajprije u vezi inflacije i budućih poteza monetarne politike.