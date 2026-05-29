Odvjetnici Vedrana Pavleka: 'Strahuje za život, nikada se neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku'

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz Saveza, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u kazahstanskom Almatiju, a njegovi odvjetnici tvrde da se nikada neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku. U razgovoru za RTL Danas poručili su kako Pavlek strahuje za vlastiti život zbog informacija koje navodno posjeduje te smatra da u Hrvatskoj ne bi imao pošteno suđenje

"Ne, on se nikada neće dobrovoljno vratiti. Neće se vratiti na mjesto gdje vjeruje da postoji izravna prijetnja njegovom životu", kaže Bakhytzhan Zhanarbayev, odvjetnik Vedrana Pavleka u Kazahstanu. I to im je glavni argument zašto se protive izručenju. "Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje", kaže Zhanarbayev.

Pavlek se 5. svibnja pred sudom u Almatyju usprotivio izručenju te mu je određen pritvor u trajanju od 40 dana. Toliko vremena ima i Hrvatska da pošalje zahtjev za izručenjem. Da im ti dokumenti do ovog ponedjeljka još nisu stigli, potvrđuju i iz Ureda glavnog državnog odvjetnika u Kazahstanu. "Ako dokumenti stignu, tužiteljstvo će zatražiti produljenje pritvora. U tom slučaju, tražit ćemo alternativne mjere", kaže Zhanarbayev.

Cijeli postupak mogao bi, prema kazahstanskim zakonima, trajati do godinu dana. Izgledan je scenarij, ističe Pavlekov odvjetnik, i da zahtjev za izručenjem bude trajno odbijen. "Takav scenarij je prilično realan. Kao što smo ranije napomenuli – ne postoji ugovor o izručenju između Kazahstana i Hrvatske. U međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, ali to je pravo, a ne obveza države", objašnjava Zhanarbayev.

O Pavlekovu stanju i uvjetima pritvora u kojem se nalazi, kažu kako se ni na što nije žalio. "Svi životni i sanitarni uvjeti odgovaraju zakonodavstvu Republike Kazahstan", kaže Askhat Niyazov, odvjetnik Vedrana Pavleka u Kazahstanu. "Svako uhićenje jako je stresno, ali hrabro to podnosi i dobrog je fizičkog zdravlja. Činimo sve što je u skladu sa zakonom kako bismo mu omogućili da razgovara sa svojom obitelji. Njihova podrška je sada vrlo važna", dodaje Zhanarbayev. Svjestan je, kažu, ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi kao i što se priča i piše o njemu u Hrvatskoj. "Da. Bio je svjestan kaznenog progona u domovini i prije uhićenja. Pozvali smo međunarodne medije da poštuju presumpciju nevinosti", poručuje Zhanarbayev.