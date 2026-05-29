FOTO Objavljena prva Pavlekova fotografija nakon bijega u Kazahstan: 'Stresno mu je uhićenje, ali dobrog je zdravlja'

Pravosudna drama oko bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, Vedrana Pavleka, dobila je svoj najintrigantniji nastavak. RTL je objavio prvu fotografiju bjegunca Pavleka snimljenu nakon njegova uhićenja u Kazahstanu, čime je javnost prvi put dobila uvid u to kako bivši moćni sportski djelatnik podnosi boravak iza rešetaka na istoku Europe. Podsjetimo, Pavleka se sumnjiči da je iz Skijaškog saveza ilegalno izvukao vrtoglavih 30 milijuna eura, no proces njegova izručenja domovini mogao bi se pretvoriti u dugotrajnu pravnu bitku s posve neizvjesnim ishodom.

Fotografija koja je brzinom munje preplavila domaći medijski prostor prikazuje Pavleka nakon što je lociran i uhićen u kazahstanskom gradu Almatyju. Iako njegovi pravni zastupnici ističu kako je "svako uhićenje iznimno stresno", dodaju da njihov klijent situaciju podnosi hrabro te da je "dobrog fizičkog zdravlja". Pavlekovu najnoviju fotografiju pogledajte ovdje.

Pavlek se još 5. svibnja pred tamošnjim sudom službeno usprotivio izručenju Hrvatskoj, zbog čega mu je određen 40-dnevni pritvor. Upravo toliko vremena institucije u Zagrebu imaju za slanje službenog zahtjeva, no prema informacijama državnog odvjetništva u Kazahstanu, službeni nalog iz Hrvatske tamo još uvijek – nije stigao.

Pavlekov kazahstanski odvjetnički tim, koji čine Bakhytzhan Zhanarbayev i Askhat Niyazov, tvrdi da je scenarij u kojem do izručenja uopće ne dolazi "prilično realan". Proces bi se, prema tamošnjim zakonima, mogao rastegnuti na punih godinu dana. "Kao što smo ranije napomenuli – ne postoji ugovor o izručenju između Kazahstana i Hrvatske. U međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, ali to je pravo, a ne obveza države", izjavio je odvjetnik Zhanarbayev za RTL.

Ono što najviše intrigira javnost jesu razlozi zbog kojih Pavlek odbija dobrovoljni povratak. Prema tvrdnjama njegovih odvjetnika, bivši šef saveza je uvjeren da bi mu povratak u Hrvatsku ugrozio samu egzistenciju. "Neće se vratiti na mjesto gdje vjeruje da postoji izravna prijetnja njegovu životu. Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje", zaključio je Zhanarbayev.