Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLEMIKA: BISKUP UZINIĆ ODGOVARA MATI MIJIĆU

Uzinić: Inače ne dijelim komentare svojih objava, ali ovaj dijelim za primjer...

Rijeka: Nadbiskup Mate Uzinić predvodi Božićnu misu u katedrali Svetog Vida
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Mateja Papić
29.05.2026.
u 20:15

Nadbiskup Mate Uzinić reagirao je objavom na društvenim mrežama, u kojoj je Mijićev tekst uzeo kao primjer „zaborava Drugoga vatikanskog sabora“ i postkoncilskog učenja Crkve

Nakon što je kolumnist Mate Mijić u svojemu tekstu objavljenom na portalu Večernjeg lista komentirao javno djelovanje i stavove riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, stigao je i odgovor druge strane. Mijić je u svojoj kolumni problematizirao nadbiskupovu tezu da je u pluralističkom društvu kršćanstvo tek „jedna od ponuda“. Iz Mijićeve perspektive, takvo stajalište označava izjednačavanje kršćanske poruke, koja vjernicima znači put prema spasenju, s porukama drugih društvenih aktera. Katolici od svojih pastira očekuju doktrinarnu jasnoću jer za njih je „Istina samo jedna“, ističe Mijić, i dodaje da nadbiskup svojim istupima u medijima stvara zbunjenost među vjernicima. Mijić primjećuje da nadbiskup Uzinić u lijevo-liberalnim medijima ne nastupa s kritikom vrijednosti koje oni dominantno zastupaju, već isključivo kritikom Crkve i vjernika, a sporan mu je i nadbiskupov stav o katoličkom aktivizmu koji se tretira kao „pokušaj nametanja uvjerenja“.

Nadbiskup Mate Uzinić reagirao je objavom na društvenim mrežama, u kojoj je Mijićev tekst uzeo kao primjer „zaborava Drugoga vatikanskog sabora“ i postkoncilskog učenja Crkve. Kako bi argumentirao svoj stav o opravdanoj autonomiji zemaljskih stvarnosti te potrebi da Crkva vodi dijalog sa svijetom bez nametanja ili nadmetanja s državnim institucijama, Uzinić je citirao radni prijevod dijelova prve enciklike pape Lava XIV., Magnifica humanitas. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Inače ne dijelim komentare svojih objava. Ovaj dijelim jer dobro pokazuje žalosnu činjenicu zaborava Drugoga vatikanskog sabora, osobito Pastoralne konstitucije o Crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et spes i Deklaracije o slobodi vjerovanja Dignitatis humanae, a da o poslijesaborskom učenju Katoličke crkve - od svetoga pape Pavla VI., čiji spomendan danas slavimo, do pape Lava XIV. - i ne govorim. Evo, za primjer i poticaj svima na razmišljanje, samo tri broja iz prve enciklike Magnifica humanitas pape Lava XIV., u radnom prijevodu izrađenom uz pomoć ChatGPT-a. Čini mi se da u njima jasno dolazi do izražaja katolički način govora o tim pitanjima - pa i kad je riječ o Istini:

20. Poziv i obveza da hodi s čovječanstvom u konkretnosti povijesti potiču Crkvu da prizna kako zemaljske stvarnosti imaju vlastitu postojanost i vlastiti red. Drugi vatikanski sabor osobito je precizno izrazio to načelo u pastoralnoj konstituciji Gaudium et spes, čiju smo 60. obljetnicu 7. prosinca 2025. proslavili sa zahvalnim sjećanjem: 'Ako pod autonomijom zemaljskih stvarnosti podrazumijevamo da stvorene stvari i sama društva imaju vlastite zakone i vrijednosti […], onda je sasvim opravdano zahtjevati takvu autonomiju.' [GS 36] Taj naglasak pokazuje kako stvorenje u sebi nosi utisnutu izvornu dobrotu koju ljudski pogled treba čuvati, njegovati i pomagati joj da sazrijeva. U tom se obzorju Crkva nudi kao prisutnost koja pomaže dublje čitati stvarnost, podupirući poniznom čvrstoćom one izbore koji promiču dostojanstvo svake osobe, povezanost zajednica i dobro svih. Tako ona stoji uz svijet, ne nadmećući se s njim i ne nadomještajući ga, kako bi u svakoj ljudskoj stvarnosti moglo proklijati obećanje pravednosti i mira koje Duh Sveti i dalje budi u srcu čovječanstva.

Objava Mate Uzinića
Foto: Facebook

21. Priznajući da Bog prati slobodu ljudskih bića u tijeku povijesti, Drugi vatikanski sabor potvrdio je razlikovanje između crkvene zajednice i političke zajednice, ističući kako svaka od njih treba djelovati u punoj autonomiji. Prisutnost Crkve u svijetu izražava se tako i u njezinu odnosu prema građanskom društvu i javnim institucijama. U dijalogu s njima Crkva priznaje vrijednost društvenih i političkih stvarnosti te poštuje njihovu vlastitu odgovornost, podupirući sve ono što štiti život osoba i učvršćuje temelje društvenoga tkiva. Ona ne pretendira preuzeti zadaće koje pripadaju državi; naprotiv, cijeni njezino služenje općem dobru i s uvjerenjem priznaje odgovornost koju građanske institucije vrše u društvu. Istodobno, poslanje koje joj je povjereno potiče je da ne ostane udaljena od konkretnih patnji muškaraca i žena našega vremena. Njezina blizina ne rađa se iz namjere da nadomjesti institucije, a još manje iz implicitne kritike njihova djelovanja, nego iz evanđeoske ljubavi koja je potiče da se približi ranama čovječanstva u trenucima kada se one očituju s posebnom težinom. Kada se uključuje, čini to nasljedujući dobroga Samarijanca, diskretno i blisko, svjesna da ono što nastaje iz neposredne potrebe ne može postati pravilo niti zamijeniti institucionalne odgovornosti koje pripadaju građanskoj zajednici.

22. Polazeći od toga dvostrukog priznanja - autonomije zemaljskih stvarnosti i razlikovanja nadležnosti između crkvene i političke zajednice - bolje se razumije usmjerenje koje je Drugi vatikanski sabor povjerio Crkvi u njezinu odnosu prema svijetu. Gaudium et spes podsjeća da 'sav Božji narod, a napose pastiri i teolozi, mora uz pomoć Duha Svetoga slušati, razlučivati i tumačiti raznovrsne načine govora našega vremena te ih u svjetlu božanske riječi rasuđivati kako bi se objavljena istina mogla uvijek dublje uočavati, bolje razumijevati i prikladnije izlagati.' [GS 44] Osluškivanje 'raznovrsnih govora' nije puka sociološka pozornost, nego uključuje duhovno razlučivanje u kojemu, uz pomoć Duha, Božji narod u kulturnim i društvenim promjenama prepoznaje i znakove prisutnosti Krista koji dolazi i vodi povijest prema njezinu ispunjenju, ali i ona skretanja koja zamagljuju njegovo lice. Tako se objavljena Istina ne mijenja u svojoj bitnoj jezgri, nego se izriče i prihvaća kao živo mjerilo za usmjeravanje konkretnih izbora, nadahnjivanje putova osobnog i zajedničkog obraćenja, promicanje reformi struktura i podupiranje novih oblika evanđeoskog svjedočenja u javnom životu. Povijest je stoga jedno od mjesta na kojemu Crkva dopušta da je Duh poučava o humanizirajućem dosegu Evanđelja te uči vlastiti nauk izricati u službi dostojanstva svake osobe i dobra narodâ", piše Uzinić.

FOTO Papa Lav XIV. predvodio procesiju u Koloseju, sam nosio križ
Rijeka: Nadbiskup Mate Uzinić predvodi Božićnu misu u katedrali Svetog Vida
1/41
Ključne riječi
vjera Mate Uzinić Mate Mijić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Kaladin Stormblesed
Kaladin Stormblesed
20:34 29.05.2026.

Monsinjore Uziniću, nije Vas Mijić kritizirao u ekumenstvu, niti u uvažavanju drugih zajednica, bilo sekularnih bilo vjerskih, nego Vam je napomenuo (i nije pogriješio) kako često zauzimate stav da je svaka opcija u društvu jednakovaljana i sve su jednako ispravne,, što svećeniku jedne i jedine Crkve, nikako nije poslanje. Uključenost u društvo da, ekumenizam da, uvažavanje drugih i drugačijih da, ali uvijek s Isusovom porukom - "Ja sam istina, put i život".

LP
ljerka.p2911
20:32 29.05.2026.

E moj biskupe!? A gdje ti je tu Isus i Evanđelje i gdje poziv da se iz njih ne mjenja niti jedni slovo!?! Nama je slušati Isusa koji veli: "Ja sam Put, Istina i Život i nitko ne dokazi Ocu osim po meni!" A o čemu ti drobiš čini mi se ponalo bljutavo! O državnim i svjetovnim stvarima Isus jeste rekao: " Bogu Božije, a caru carevo!" Ali u duhovnim stvarima Evanđelje je nepromjenjivo!!!

KR
krvavibravar1
20:27 29.05.2026.

Slijedi upute deset zapovijedi Božjih i Svetog pisma biskupe Uziniću i sve pet...🙏🕊️🕊️🕊️

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!