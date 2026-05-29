U STRAHU ZA SEZONU

Influencerica putovala u Hrvatsku: 'U 15 godina ovo nikad nisam doživjela, bojim se što će tek biti'

Anna Mildner
Foto: Facebook/Anna Mildner
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
29.05.2026.
u 18:59

„Pet sati na hrvatsko-crnogorskoj granici. Pet. U petnaest godina vožnje ovom cestom nikada nisam ovoliko čekala, a ovo je bilo prije nego što je sezona uopće počela, u svibnju“, navodi Mildner u svojoj objavi

Dugotrajna čekanja na graničnim prijelazima na Jadranu obično su rezervirana za vrhunac ljetne sezone, no jedno je svjedočanstvo pokazalo da su ozbiljni zastoji započeli već u svibnju. Poznata influencerica Anna Mildner, javljajući se s lokacije u Risnu u Crnoj Gori, podijelila je svoje neugodno iskustvo s hrvatsko-crnogorske granice gdje je provela čak pet sati u koloni.

Mildner, koja ovom rutom putuje već petnaest godina, istaknula je na Facebooku kako se nikada do sada nije susrela s ovolikim zastojem, što dodatno zabrinjava s obzirom na to da se sve događa prije službenog početka ljetne špice. „Pet sati na hrvatsko-crnogorskoj granici. Pet. U petnaest godina vožnje ovom cestom nikada nisam ovoliko čekala, a ovo je bilo prije nego što je sezona uopće počela, u svibnju“, navodi Mildner u svojoj objavi.

Ovaj rani prometni kolaps otvorio joj je pitanje kako će granica funkcionirati kada započnu masovni dolasci turista u srpnju i kolovozu. Influencerica nije skrivala zabrinutost za sve one koji tek planiraju ljetovanje na ovoj ruti. „Iskreno ne znam s čime će se naši gosti suočiti u srpnju i kolovozu, i iskreno, to me brine“, upozorava Mildner.

Dugotrajno čekanje u „središtu ničega“, kako opisuje granični pojas, uspjela je prebroditi zahvaljujući pripremljenom sadržaju za slušanje koji joj je pomogao da sačuva smirenost tijekom petosatnog zastoja. Pojasnila je kako je slušala materijal koji je pratio njezino putovanje još od Frankfurta.

„Jedina stvar koja mi je spasila zdrav razum? Audioknjiga koju sam čuvala za točno pravi trenutak. Ispostavilo se da je red na granici u središtu ničega upravo taj trenutak“, objašnjava influencerica, koja je dodala i kako su joj uz to teški sati postali „skoro... podnošljivi“. Svoju je objavu s jadranske obale zaključila kratkom i jasnom porukom svima koji se spremaju na sličan put: „Dobrodošli na Jadran. Spakirajte strpljenje.“

Komentara 2

Pogledaj Sve
GH
Gholum
20:09 29.05.2026.

Na svim EU granicama s trećim zemljama čeka se dugo zbog provjera nekontroliranih ulazaka. Možda joj je to netko trebao reći prije puta.

NO
Normalniživot
20:02 29.05.2026.

Mene boli briga što se na hrvatsko crnogorskoj granici čeka 5 sati. Čekalo se i na drugim granicama.

