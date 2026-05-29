Čak 60% pacijenata traži savjete o zdravlju od umjetne inteligencije

Generativna umjetna inteligencija (AI) već ima veliki utjecaj na zdravstveni sektor. Prema najnovijem istraživanju Boston Consulting Groupa (BCG), provedenom na više od 13.000 ispitanika u 15 zemalja, što ga čini jednim od najopsežnijih globalnih pregleda korištenja umjetne inteligencije u zdravstvu do sada, gotovo 60% pacijenata već koristi AI za potrebe vezane za vlastito zdravlje. Iako je riječ o trendu, koji je dio šireg tehnološkog pomaka, zdravstvo je danas, ističu iz BCG-a, drugo najbrže rastuće područje kad je riječ o korištenju umjetne inteligencije u poslovnom okruženju, uz čak osmerostruki rast broja korisnika globalno u samo jednoj godini. Takav razvoj dodatno potvrđuje da se AI više ne nalazi u eksperimentalnoj fazi, već postaje ključni dio svakodnevnih odluka i ponašanja korisnika.