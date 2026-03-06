Anušić o Milanovićevim izjavama: 'Više nemam volje objašnjavati'

U najnovijoj epizodi podcasta Morhologija Ministarstva obrane, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić govorio je o prvom naraštaju temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), posjetu Izraelu, sigurnosnoj situaciji u regiji, kao i na izjave predsjednika Zorana Milanovića i retoriku Srbije.

Na početku razgovora, Anušić je pohvalio početak prvog naraštaja TVO-a, koji je u ponedjeljak okupio 800 ročnika u vojnim objektima u Kninu, Požegi i Slunju. „Prolazi sve fenomenalno, puno bolje od mojih najoptimističnijih očekivanja”, rekao je ministar, istaknuvši mali broj prigovora savjesti, izostanaka s liječničkog pregleda i drugih problema. „Prezadovoljni smo i vrlo brzo moramo širiti kapacitete”, dodao je.

Najavio je širenje programa u narednim mjesecima, prvo u Vinkovce, zatim u Dugo Selo i Benkovac, a prema potrebi i dalje, kako bi svi obveznici mogli odraditi osposobljavanje u razumnom roku. Posebno je pohvalio odaziv dragovoljaca. Od 2008. godine, otkako je ukinuto obvezno služenje vojnog roka, Hrvatska nudi dobrovoljno osposobljavanje, a u posljednjih nekoliko godina broj sudionika značajno raste. U ovom naraštaju 446 osoba starijih od 19 godina odlučilo se dobrovoljno uključiti. „Mnogi su imali obveze oko studija ili druge razloge, pa su se sada prijavili”, objasnio je Anušić, dodavši da svi zainteresirani do 30. godine mogu pristupiti TVO-u.

Ministar je posebno istaknuo i žene: „To je fenomenalno. One su jako dobre vojnikinje, vrlo zanimljive i motivirane”, rekao je, podsjetivši da je u programu sudjelovalo 82 djevojke.

Govoreći o zakonodavnim promjenama koje su omogućile uvođenje TVO-a, Anušić se osvrnuo i na oporbenu kritiku: „Ne razumijem razloge onih koji su bili protiv, osim čistog politikantstva, ali to je OK, ljudi se bave politikom.” Dodao je da je oporba brzo utišana čim su stigli prvi podaci o odazivu ročnika: „Shvatili su da nisu bili u pravu i da su se bavili politikantstvom oko jedne od najvažnijih stvari, sigurnosti i obrane države.”

Ročnici će u dva mjeseca učiti osnovne vojničke vještine, naprednu tehnologiju te upravljanje dronovima. Nakon završetka osposobljavanja, zainteresirani mogu potpisati ugovor za prelazak u profesionalni sastav, a najtalentiraniji imaju priliku ući u elitne postrojbe, od pilota do specijalaca.

Na pitanje o Krav Maga tehnici, ministar se našalio: „Dobio sam to pitanje od novinara i mislio sam da se šali, ali bio je ozbiljan.” Objasnio je: „Krav Maga je učinkovita, jednostavna i laka za naučiti. Učit će se u Oružanim snagama jer je korisna vještina. Vještina koja služi spašavanju i obrani naših vojnika može biti bilo čija, ne zanima me porijeklo.”

Anušić je pojasnio i razloge posjeta Izraelu, koji je bio planiran ranije, ali odgođen zbog sigurnosnih razloga. Glavni cilj bio je sustav Trophy, napredni aktivni zaštitni sustav za tenkove Leopard. „Taj sustav čini Leopard najboljim tenkom na svijetu jer pruža zaštitu od protuoklopnog naoružanja, spašava i tenk i posadu”, rekao je ministar.

Dodao je da je Izrael inicijalno dvojio oko izdavanja izvozne dozvole zbog političkih izjava koje su dovele u pitanje odluku. „Diplomatskim putem, Vlada RH, Ministarstvo obrane i veleposlanica u Tel Avivu, uspjeli smo riješiti problem i uvjeriti ih da mi nemamo veze s tim političkim izjavama. Dobili smo dozvolu”, istaknuo je Anušić.

Bilateralni razgovori s izraelskim partnerima ocijenjeni su kao vrlo korisni. Osim Trophy sustava, razgovaralo se i o širem obliku suradnje s izraelskom obrambenom industrijom, uključujući mogućnost lokalizacije proizvodnje u Hrvatskoj.

Na izravne kritike predsjednika Milanovića, ministar je odgovorio: „Manipulacija i potpuna netočna informacija. Kad predsjednik države to izgovori, ima svoju težinu, i ja jednostavno više nemam volje to objašnjavati. Uzalud stalno vičemo i demantiramo, a te izjave daju potpuno drugačije svjetlo na ono što radimo kao Vlada.”

Anušić je pozvao na usporedbu sadašnjeg ulaganja u obranu i vremena Milanovićeve vlade: „Hvala Bogu, danas imamo mobitele, Google, memoriju na društvenim mrežama i zapisima. Usporedimo tko je, kad je imao poziciju i mogućnost pomagati Oružanim snagama, to i činio, a tko se bavi čistim politikantstvom zbog kojeg Oružane snage uvijek budu zakinute.”

O odluci povlačenja vojnika iz Iraka, rekao je: „U ovom trenutku izvlačenje naših pripadnika opasnije je nego da budu tamo. Ovo je ratna zona, komunikacije su prekinute, sigurnosnih koridora nema.” Sedam hrvatskih vojnika u Bagdadu i jedan u Libanonu nalaze se na sigurnim lokacijama i bit će evakuirani kada okolnosti budu pogodne. „Mi smo to zatražili, ali ih ne možemo evakuirati dok za to ne dođe pravi trenutak. I tada ćemo ih evakuirati jer je to zatražio predsjednik države.”

Ministar je upozorio i na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku: „Svaki dan je sve više država uključeno, pogođeno raketama s raznih strana.” Naglasio je moguće posljedice i za Europu: „Znamo u kakvom okruženju živimo i znamo što je bilo prije 35 godina, kakvi su sukobi započeli 90-ih godina i kakav smo agresorski, nametnuti rat prošli.”

O savezništvima i obrambenoj suradnji Anušić je rekao: „Upravo iz tog razloga, gradi savezništva i veze s partnerima koji mogu pomoći ne samo u tehnologiji i naoružanju, nego i u obavještajnim podacima. Neke izjave bi trebalo tri puta razmisliti prije nego se kažu u javnosti, jer neke stvari jednostavno nisu za javnost.”

Komentirao je i strateška savezništva: „Između ostalog i Francuska. Imamo strateška savezništva s Njemačkom, Francuskom, Poljskom i Amerikancima.” No, dodao je opomenu: „Kad dođe do konflikta, imamo iskustvo iz 90-ih. Ostavljeni ste, uglavnom sami. Pomoći će vam se, ali vaše probleme morat ćete sami rješavati.”

Na pitanje o retorici Srbije, ministar je rekao: „Vučićeva politika je već godinama takva kakva je”, podsjetivši na nabavu ozbiljnih borbenih sustava. Posebno je osudio izjavu srpskog ministra o „kažnjavanju Hrvatske oduzimanjem teritorija”: „To je ministar u Vladi Srbije. Sjećam se 90-ih, slična retorika Miloševića, završilo je krvavim sukobom četiri, pet godina, puno života izgubljeno. Ne želim to više nikada.”

Emotivno je naglasio: „Ne želim nijednog hrvatskog vojnika u rat, nijedno dijete prognano, nijednog roditelja da dočeka dijete u kovčegu. Zato radimo ovo, ne napadamo nikoga.” Podsjetio je da je Hrvatska članica NATO-a i EU, s neovisnom politikom utemeljenom na vrijednostima Domovinskog rata. Zaključio je: „Preozbiljno je vrijeme i preozbiljan je posao koji radimo da bismo pustili da se stvari događaju same od sebe. Moramo imati inicijativu, jer obrana je temelj svega. Bez obrane nemate ništa.”

Prisjetio se i situacije prije deset godina: „Imali smo premijere koji su vojnicima doslovno uzimali dio obroka i smanjivali koeficijente na plaću. Da smo tada bili pametni i rekli, idemo kontinuirano pratiti tehnologije i osnaživati Oružane snage, danas ne bismo bili u trci s vremenom, ni mi ni cijela Europa.” Zaključno, Anušić je istaknuo: „Trebamo biti pametni, politički stabilni, imati prave ljude na pravim mjestima i raditi ono što moramo, a to je ulagati u obranu.”