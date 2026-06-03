Velika volonterska akcija u Čakovcu pokazala snagu solidarnosti i podrške lokalnoj zajednici

U petak, 29. svibnja 2026. godine, zaposlenici kompanije L'Oréal Grupa ponovno su zamijenili svoja svakodnevna radna mjesta volontiranjem na terenu u sklopu globalne inicijative Citizen Day. U suradnji s udrugom Humana Nova i Centrom za odgoj i obrazovanje (COO) u Čakovcu, volonterska akcija bila je posvećena potpori socijalnom poduzetništvu, kružnom gospodarstvu i potpunoj društvenoj integraciji ranjivih skupina..

Inicijativa L'Oréal Citizen Day pokrenuta je 2009. godinena globalnoj razini kao ključni stup društvene odgovornosti kompanije. Hrvatski tim L'Oréala ove je godine u Čakovcu realizirao jedinstveni koncept nazvan „Krug inkluzije“. Više od 150 zaposlenika-volontera radilo je rame uz rame s djelatnicima Humana Nove, vodećeg regionalnog društvenog poduzeća koje zapošljava osobe s invaliditetom i marginalizirane skupine kroz profesionalno zbrinjavanje, sortiranje i kreativni upcycling tekstilnog otpada. Dodatna dimenzija projekta ostvarena je suradnjom s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec, koji brine o djeci i mladima s teškoćama u razvoju do 21. godine života. Duboka povezanost ovih dviju institucija očituje se u činjenici da Humana Nova zapošljava upravo bivše štićenike Centra nakon navršene 21. godine, osiguravajući im financijsku neovisnost i trajno poticajno okruženje.

Foto: L'Oreal

„Za Humanu Novu ovakvi događaji imaju puno veće značenje od samog jednodnevnog volontiranja. Oni predstavljaju priliku za stvarno povezivanje poslovnog sektora sa zajednicom i ljudima koji često ostaju nevidljivi na tržištu rada. Kada zaposlenici kompanije poput L'Oréala volontiraju zajedno s našim zaposlenicima, tada se ne gradi samo timski duh, već i razumijevanje, uključivost i društvena odgovornost u praksi. Ovaj događaj pokazuje kako održivost i ESG nisu samo strategije na papiru, nego konkretne aktivnosti koje stvaraju pozitivan društveni i okolišni učinak. Posebno nam je važno što kroz ovakve suradnje možemo dodatno promovirati kružno gospodarstvo, ponovnu uporabu tekstila i važnost radne integracije osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina. Vjerujemo da upravo ovakva partnerstva stvaraju zajednicu u kojoj poslovni uspjeh i društvena odgovornost idu zajedno“, poručio je Ivan Božić, Upravitelj Humane Nove.

Foto: L'Oreal

„Dugogodišnje partnerstvo našeg Centra s Humana Novom za naše štićenike pruža stabilan i prijeko potreban kontinuitet nakon završetka školovanja. Kroz ovaj zajednički 'Krug inkluzije', u koji se ove godine uključio i L'Oréal, naši mladi s teškoćama u razvoju dobivaju ono najvrjednije; stvarnu priliku za lakšu integraciju, osjećaj pripadnosti i direktan i snažan vjetar u leđa za ulazak u svijet rada. Najveća vrijednost ove suradnje je u tome što im osigurava trajno i poticajno okruženje u kojem mogu rasti i postati ravnopravni članovi društva“, poručio je Robert Posavec, ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Foto: L'Oreal

Vrijednost ove inicijative potvrđuju i neovisne studije učinka, prema kojima čak 96% partnerskih nevladinih organizacija ističe kako im resursi osigurani kroz Citizen Day donose uštedu od prosječno devet radnih dana po organizaciji, dok ih 70% dobiva motivaciju za lansiranje potpuno novih, inovativnih projekata. L'Oréal ovim činom ponovno potvrđuje da korporativni uspjeh i društvena empatija moraju rasti ruku pod ruku, stvarajući ljepotu koja pokreće svijet.

Foto: L'Oreal

O L’Oréalu

Već više od 116 godina, L’Oréal – svjetski lider u ljepoti – posvećen je ispunjavanju želja potrošača širom svijeta. Naša svrha, stvarati ljepotu koja pokreće svijet, vodi naš pristup ljepoti koja je inkluzivna, etična, velikodušna i usmjerena na održivost. Sa širokim portfeljem od 37 međunarodnih brendova i ambicioznim ciljevima održivosti unutar programa L’Oréal for the Future, nudimo svakome najbolje u pogledu kvalitete, učinkovitosti, sigurnosti i odgovornosti, slaveći ljepotu u njezinoj beskonačnoj raznolikosti.

S više od 90.000 predanih zaposlenika, uravnoteženom globalnom prisutnošću i prodajom kroz sve distribucijske kanale (e-trgovina, masovno tržište, robne kuće, ljekarne, parfumerije, frizerski saloni, vlastite trgovine i duty-free), Grupa je u 2024. ostvarila prodaju u iznosu od 43,48 milijardi eura. Uz 21 istraživački centar u 13 zemalja i više od 4.000 znanstvenika te 8.000 digitalnih stručnjaka, L’Oréal je usmjeren na budućnost ljepote i izgradnju Beauty Tech divizije.

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