ESKALACIJA RATA NA BLISKOM ISTOKU

Razaranja sve veća, američki adut Kurdi koje su više puta izigrali, Erdogan ogorčen

Autor
Hassan Haidar Diab
06.03.2026.
u 09:24

Američki i izraelski bombarderi nastavili su razarati Teheran, Mashhad, Isfahan, Ahvaz, Karaj i druge iranske gradove, uništavajući vojnu infrastrukturu, industrijske komplekse, prometne čvorove, elektroenergetske sustave, bolnice i stambene četvrti

Rat između Irana, s jedne strane, i Izraela i Sjedinjenih Država, s druge, ušao je u šesti dan eskalacije, bez ikakvih znakova zatišja ili mogućeg prekida. Svaki dan donosi nove razorne zračne udare, višestruke fronte i sve veće regionalne posljedice. U samo šest dana broj poginulih u Iranu premašuje gubitke tijekom dvanaestodnevnih sukoba u srpnju prošle godine.

Američki i izraelski bombarderi nastavili su razarati Teheran, Mashhad, Isfahan, Ahvaz, Karaj i druge iranske gradove, uništavajući vojnu infrastrukturu, industrijske komplekse, prometne čvorove, elektroenergetske sustave, bolnice i stambene četvrti. Ulice su prepune ruševina, dimnih oblaka i zapaljenih vozila, a tisuće civila ostaju bez krova nad glavom. Civilne žrtve rastu iz dana u dan, a humanitarna situacija je alarmantna. Istodobno, Hezbollah u Libanonu aktivirao je svoj arsenal i, u koordinaciji s iranskim snagama, lansirao rakete i dronove prema sjeveru Izraela.

Ključne riječi
rat Bliski istok Izrael Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
09:55 06.03.2026.

Primjećujem kada Hassan piše nešto što ne ide u prilog zapadnog narativa onda mu je članak zaključan i samo premium korisnici ga mogu čitati. 🤔

