Žena u Vodicama izgubila gotovo 4.000 € u digitalnoj prijevari: Evo kako se zaštititi

Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o računalnoj prijevari u kojoj je oštećena 41-godišnjakinja. Prema prijavi, 4. ožujka žena je na svoj mobilni uređaj primila SMS poruku za koju je vjerovala da dolazi iz njezine banke.

Nepoznata osoba u poruci ju je navela da klikne na poveznicu kako bi ažurirala aplikaciju mobilnog bankarstva te unese svoj PIN, što je oštećena i učinila. Nakon toga s njenog bankovnog računa nestalo je 3.964 eura.

Policija intenzivno traga za počiniteljem, protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnijeta kaznena prijava. Građani se upozoravaju da budu posebno oprezni s neprovjerenim porukama i linkovima koji stižu putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža. Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.

Stručnjaci savjetuju da se ne klikće na sumnjive poveznice niti unose osjetljivi podaci na stranicama do kojih ste došli putem poruka od nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Posebnu pažnju treba obratiti na poruke koje potiču osjećaj hitnosti, primjerice: račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slične.

Prije nego što reagirate na takve poruke, najbolje je kontaktirati svoju banku isključivo putem službenih kanala navedenih na njihovim web-stranicama. Također, preporučuje se aktiviranje dodatnih sigurnosnih opcija koje banke nude, poput biometrijske zaštite ili obavijesti o transakcijama.