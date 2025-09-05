Antiteroristička jedinica Lučko – kolijevka specijalne policije i elita sigurnosnog sustava

Zahvaljujući profesionalnosti, visokoj spremi i domoljublju svojih pripadnika, ATJ Lučko i danas je sinonim elitne postrojbe hrvatskog sigurnosnog sustava, ali i trajni simbol žrtve i pobjede u borbi za slobodu.

Nakon demokratskih izbora 1990. i rastućih separatističkih aktivnosti poticanih od JNA, sigurnost Hrvatske bila je ozbiljno ugrožena. Policija je tada bila jedina legalna oružana sila, što je nametnulo golemu odgovornost u očuvanju teritorija i sigurnosti građana te potrebu stvaranja posebnih postrojbi. Temeljem Zakona o unutrašnjim poslovima, 7. rujna 1990. osnovana je Antiteroristička jedinica Lučko. Prvi pripadnici odabrani su među 1700 dragovoljaca s tečaja „Prvi hrvatski redarstvenik“, a ubrzo je brojala oko 150 vrhunski obučenih specijalaca, organiziranih po uzoru na suvremene protuterorističke postrojbe.

Foto: MUP

Od početka je imala dvostruku ulogu – specijalizirane policijske zadaće i sudjelovanje u obrani. Prvu borbenu akciju izvela je u Pakracu, 2. ožujka 1991., a potom na Plitvicama, tijekom „Krvavog Uskrsa“, kada je pala prva žrtva Domovinskog rata, Josip Jović.

Jedinica je dala ogroman doprinos u blokadi i zauzimanju vojarni JNA, čime je zaplijenjeno oružje presudno za obranu Hrvatske. Sudjelovala je u akcijama od Vukovara, preko Velebita sve do južnog bojišta Dubrovnika i svim ključnim operacijama – Maslenici, Medačkom džepu, Bljesku i Oluji – izvodeći i najsloženije zadaće. Posebno se istaknula na Velebitu u najtežim uvjetima. Prošla je najteži ratni put, iznijela najteži dio obrane i dala neusporediv doprinos stvaranju i obrani države. Njezino ime zauvijek ostaje povezano s pojmom „Jake snage MUP-a“.

Foto: MUP

Za svoj ratni put platila je visoku cijenu – 19 poginulih i 52 teško ranjena pripadnika. Kroz nju je prošlo oko 300 pripadnika, a mnogi su kasnije gradili hrvatski sigurnosni sustav. Pripadnici su odlikovani najvišim odličjima, a postrojba je 2001. nagrađena Redom kneza Domagoja s ogrlicom.

U miru, ATJ Lučko ostaje najelitnija postrojba hrvatske policije. U sklopu Zapovjedništva za intervencije i dalje je jedina specijalna jedinica nadležna za cijelu Hrvatsku. Na međunarodnoj razini prepoznata je kao jedna od najcjenjenijih, a pripadnici slove za vrhunski obučene profesionalce.

Foto: MUP

Njezine zadaće uključuju borbu protiv terorizma, rješavanje talačkih situacija, otmica i drugih najtežih kaznenih djela, protueksplozijske, snajperske, ronilačke, padobranske i helikopterske operacije, potragu i spašavanje, zaštitu dužnosnika te sudjelovanje u međunarodnim misijama.

Članica je „ATLAS mreže“ (specijalne jedinice EU) te sposobnosti jača i dugogodišnjom suradnjom sa Specijalnim snagama SAD-a. Pripadnici prolaze najzahtjevnije obuke, a kontinuiranim ulaganjem u opremu i razvoj Ministarstvo unutarnjih poslova osigurava da jedinica uvijek ostane korak ispred svih sigurnosnih izazova.

Foto: MUP

Kako je rekao predsjednik dr. Franjo Tuđman 1992.: Bili ste jezgro stvaranja novih redarstvenih snaga slobodne i suverene Hrvatske. Ali bili ste i više od toga – začetak stvaranja nove hrvatske vojske. Budite ponosni. Gradite tradicije i ne zaboravite žrtve koje su pale.

Od osnutka do danas, ATJ Lučko simbol je hrabrosti, profesionalnosti i žrtve. U Domovinskom ratu bila je prva i udarna snaga obrane, a danas je najsuvremenija hrvatska protuteroristička postrojba, štit sigurnosti Hrvatske i Europske unije.