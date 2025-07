Ante Nazor: Nećemo pola milijuna Hrvata proglasiti ustašama, dogodine ćemo ih imati milijun!

Hrvatski povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) Ante Nazor u studiju Večernji TV-a govorio je o 30. godišnjici oslobodilačke operacije Oluja u Domovinskom ratu koja se obilježava 5. kolovoza, analizirao kako je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji i zašto je najslavnija akcija hrvatske vojske bila neizbježna. Nazor je u emisiji koju je vodila urednica i novinarka Petra Balija komentirao i mnogobrojne reakcije koje se ne stišavaju nakon megakoncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, pred pola milijuna ljudi.

U studio Večernjeg stigao je praktički direktno iz Strasbourga, gdje je na poziv europarlamentarca Karla Resslera, sudjelovao u postavljanju izložbe posvećene obljetnici Oluje.

– Prezentirali smo put Hrvatske prema samostalnosti i slobodi, a izložbu koncipirali na način da podsjetimo na državnopravni kontinuitet Hrvatske. Mi već u ranom srednjem vijeku imamo svoju državu i to smo dokumentirali. Pokazali smo da Hrvatska ima dugu državno-pravnu tradiciju, da je Hrvatska sredozemna i srednjoeuropska država i da je na neki način oduvijek pripadala prostoru zapadne Europe i zapadne civilizacije, kazao je Nazor i podsjetio kako su hrvatske snage zaslužne za mir u BiH, ali je naglasio da taj mir nije pravedan.

10.07.2025., Zagreb, Gost emisije Ante Nazora sa Petrom Balijom Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

– Ne znam po kojoj logici je Republika Srpska dobila gotovo 50 posto Bosne i Hercegovine, to je taj američki mir. Rat je ipak predstava, to vidimo danas.

Podsjetio je kako su Hrvatsku od agresije branili i strani dobrovoljci.

– Pripadnici svih nacionalnih manjina branili su Hrvatsku zajedno s Hrvatima, pa tako i pripadnici srpske nacionalne manjine. Nažalost, velik broj njih je prihvatio velikosrpsku ideju i ratovao je protiv Hrvatske. Iznimno smo zahvalni onima koji su iz stranih država došli jer su prepoznali borbu dobra i zla, došli su braniti Hrvatsku. Među njima je bio Jean-Michel Nicolier. To nikad nećemo zaboraviti, a ova izložba je prilika da mu i na taj način zahvalimo.

Govoreći o Oluji i stradanjima srpskog naroda, Nazor je istaknuo da naši pogledi nikada neće biti jednaki.

– Srpski narod je zaista doživio tragediju u Oluji i naravno da nikada neće gledati na isti način kao mi, Hrvati. Ali činjenice su vrlo jasne. Za tragediju srpskog naroda odgovorno je srpsko vodstvo. Rat je počeo zbog njihove ideje da svi Srbi žive u jednoj državi. Nama je Oluja omogućila slobodu i teritorijalnu cjelovitost, da nije bilo Oluje, ne bi bilo mirne reintegracije. Da nije bilo poraza srpskih snaga u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, Srbi ne bi pristali na mirnu reintegraciju.

U tom kontekstu gleda i na pjesmu Marka Perkovića Thompsona koja počinje stihovima 'za dom'.

– Bojna Čavoglave nastala je u trenucima velikosrpske agresije na Hrvatsku u trenucima iznimno teškim za hrvatski narod. Ne zaboravimo da je naše društvo je podijeljeno još od Drugog svjetskog rata, ali to ne znači da se podjele ne mogu prevladati. Meni je najvažnije ono što je pjesma značila braniteljima. Ne mogu drukčije zamisliti Bojnu Čavoglave, nego onako kako smo pjevali devedesetih.

– Ono što me smeta su momci koji dižu desnicu u zrak. Taj fašistički pozdrav koji je donio puno zla, kao i komunistički simboli, to nema veze s Hrvatskom, to ne može biti hrvatsko. Ako se kunemo u Hrvatsku, onda je odvratno čuti pjesme kao što je Jasenovac i Gradiška Stara. Ali nećemo i ne smijemo 500 tisuća ljudi u Hrvatskoj proglašavati ustašama jer ćemo ih dogodine imati milijun ljudi, to bi bila reakcija – kazao je Nazor.