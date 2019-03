Ankete dio specijalnog rata u političkoj borbi

Ankete o rejtinzima stranaka i preferencijama birača postale su dio specijalnog rata u političkoj borbi. Najbolje se to pokazalo uoči izbora za Skupštinu Ličko-senjske županije kada su i anketa HDZ-a i ona Promocije plus prilično promašile rezultate izbora. Potonja je stvorila paniku u HDZ-u jer je predvidjela približno podjednak rezultat HDZ-a (28,1 posto) i liste Darka Milinovića (24,2%), ličkog župana i izbačenog HDZ-ovca, na što je HDZ odgovorio svojom anketom predviđajući si rezultat od čak 45,5 posto. Svom rivalu Milinoviću u HDZ-u su predvidjeli tek 14,8 posto glasova birača, a SDP-u čak 15,7 posto. Izbori su pak pokazali da je SDP doživio potpuni potop jer nije prešao ni prag, HDZ je osvojio 35,42 posto glasova, a Milinović 20,34 posto.

Ohrabrivanje birača

Zašto su ankete u slučaju Like toliko pogriješile i je li anketa Promocije plus Milinoviću napravila medvjeđu usluge pa je njegovih, zapravo, velikih 20 posto ispalo pomalo razočaravajuće i je li Plenković nakon te ankete, angažiravši pola Vlade u kampanji za Liku, uspio dodatno pojačati rezultat HDZ-a?

Nedvojbeno je da ankete utječu na stavove birača, ili ih ohrabruju da se isplati dati glas njihovoj opciji ili ih pak mobiliziraju da poprave rezultat preferirane stranke. I sam Robert Kopal, Plenkovićev savjetnik koji je prezentirao HDZ-ovu anketu, de facto je priznao da su sa svojom anketom izašli jer im ona Promocije plus nije išla u prilog i pokazivala je lošiji rezultat HDZ-a nego što su pokazala njihova istraživanja. Dakle, kako birači ne bi povjerovali da su HDZ i Milinović praktički izjednačeni.

Ivica Relković, politički analitičar, objašnjava kako je Ličko-senjska županija izuzetno zahtjevna za izradu objektivne ankete jer sva četiri velika grada imaju svoju političku filozofiju, u Novalji je jak Ante Dabo (Bura promjena), u Gospiću Karlo Starčević (HSP)... Dakle, da bi anketa bila vjerodostojna, potreban je reprezentativni uzorak iz svakog od tih gradova.

– Anketa u toj županiji, primjerice, uopće ne može obuhvatiti rejting SDSS-a ako ne obuhvati Donji Lapac, Udbinu i Vrhovine – objasnio je Relković. Napomenuo je kako ankete u kombinaciji s medijskim interpretacijama, odnosno naslovima, usmjeravaju stavove birača.

– Ako se u medijima naglasi rast neke stranke od jedan ili dva postotna poena, to će dodatno ohrabriti njezine birače – ističe Relković.

Samo na kratki rok

Kod anketa je bitno naglasiti da one odražavaju stavove birača u trenutku kada su napravljene, što je taj rok u odnosu na izbore dulji, to je vjerojatnije da će rezultati biti neprecizniji. Što je rok kraći, i ankete bi trebale biti točnije. U obzir uvijek treba uzeti statističku grešku, odnosno odstupanje, što mijenja stvarni rezultat. Iako bi ankete trebale pokazivati samo trend, one sve više postaju sredstva manipulacije, namjerno ili nenamjerno. HDZ, otkad ga vodi Plenković, prvi je put odlučio prezentirati svoje istraživanje, a ona se uglavnom rade za interne stranačke potrebe, jer su bili nezadovoljni anketom Promocije plus.

Kada im ankete idu u prilog, u toj stranci nisu imali primjedbi niti objavljivali svoje ankete. Anketama nije bio sklon bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, govorio je o sistemskoj greški u anketama jer su HDZ-u davale prilično loše rejtinge premda je stranka pobjeđivala na izborima. Po anketama je i njegov osobni rejting bio prilično loš. Jednaku strategiju primjenjuje i Davor Bernardić, šef SDP-a, premda se loš rejting te stranke preslikava i na izbore. Konkretno, u Lici je SDP praktički nestao.

Ankete se nisu prvi put pokazale nepreciznima, a očito je da im birači ne bio trebali davati presudnu važnost.

Pogledajte izjavu Marijana Kustića nakon pobjede na izborima: