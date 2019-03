Kustić: 'Razgovarat ćemo s HSP-om, još nismo donijeli odluku o rušenju proračuna'

Predsjednik ličko-senjskog HDZ-a Marijan Kustić, čija je lista pobjednik na nedjeljnim izborima u toj županiji, najavio je u ponedjeljak da će se idućih dana sastati s čelnikom županijskog HSP-a Karlom Starčevićem kao "potencijalnim koalicijskim partnerom" u slaganju većine u županijskoj Skupštini, a upitan je li HDZ-ov plan uskratom potpore proračunu rušiti župana Darka Milinovića odgovorio je kako ne bi još ništa prejudicirao.

"Ne bih ja prejudicirao, idemo prvo dogovoriti koaliciju.Idemo formirati Županijsku skupštinu, pa ćemo onda ići na sljedeći korak", izjavio je Kustić za RTL Danas, upitan hoće li HDZ podržati županijski proračun koji će predložiti župan Darko Milinović, disident iz HDZ-a koji je na ove izbore izašao sa svojoj nezavisnom listom i bio HDZ-ov glavni politički suparnik.

Naglasio je kako proračun predlaže župan, napominjući kako se ne mora dogoditi da će ga predložiti odmah na prvoj sjednici Skupštine. "Ne mora značiti da će ga on predložiti odmah na prvoj sjednici Skupštini. To je sad pitanje za njega kad će ga predložiti", dodao je.

U idućih par dana najavio je razgovore s HSP-om oko slaganja većine u Skupštini , ističući kako sa Starčevićem još nije sjeo, da su se čuli telefonski i čestitali si, te se načelno dogovorili da će se uskoro sastati.

Upitan mogu li građani Like očekivati nove izbore ili ne "ili je to bilo to", odgovorio je kako nije za "preskakanje stepenica". "Moramo prije svega sjesti za stol s potencijalnim koalicijskim partnerom, to će biti u idućih par dana. Razgovarat ćemo, dogovorit ćemo se i naravno da nam je interese formiranje Županijske skupštine", rekao je Kustić.

S HSP-om slijede razgovori o koalicijski i u Skupštini i u županiji

"Sjest ćemo za stol i razgovarati o potencijalnoj koaliciji i u Županijskoj skupštini i u Ličko-senjskoj županiji", poručio je.

Kustić je naglasio kako za HDZ-ovu izbornu pobjedu nije zaslužan "nekakav desant" HDZ-ovih ministara na Liku, već je riječ o izbornom programu i želji stanovnika Ličko-senjske županije za promjenama.

Na pitanje smatra li da je politički 'fair' to što ga je u predizbornoj kampanji podržao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, odgovorio je kako je Dalić njegov prijatelj koji mu je dao prijateljsku potporu.

"Zlatko Dalić je moj osobni prijatelj, prije svega ovoga, sada i poslije. I kad ne bude izbornik bit će moj prijatelj. Ovo je bilo čisto prijateljski data podrška, ni u jednom trenutku se ništa nije politički spominjalo osim što je rekao 'evo Marijane, želim ti puno uspjeha u ovoj utakmici?. U tome ne vidim ništa sporno", kazao je Kustić.

Dalić je stao uz mene, on je moj prijatelj

Upitan kako tumači to što je Dalić ipak stao uz HDZ, odgovorio je: "On je stao uz mene, on je moj prijatelj".

Nema, ističe, ambiciju preuzeti Hrvatski nogometni savez, gdje obnaša funkciju direktora natjecanja i infrastrukture. Ma ne! Radim u interesu hrvatskog nogometa i smatram da dobro radim taj posao, da ću u tom smjeru ići i dalje.

Koalicija HDZ/HSS/HSP-AS/HSU/HBS pobijedila je na nedjeljnim prijevremenim izborima za Skupštinu Ličko-senjske županije, no dobila je gotovo upola manje glasova nego na redovnim lokalnim izborima prije nepune dvije godine. Za tu listu u svibnju pretprošle godine glasovalo je 14.045 birača (55,3 posto), a u nedjelju, uz dodatak HBS-a, glasovalo je njih 7.631 (35,4 posto).

Druga po broju osvojenih glasova (20,4 posto) je Milinovićeva nezavisna lista, treći je HSP (17,2 posto), četvrta nezavisna lista Ante Dabe (9,8 posto), peti SDSS (5,36 posto). Manje od 5 posto glasova osvojili su SDP (3,9 posto), Živi zid (3 posto), HSLS/ HNS (2,8 posto) i Bandićeva stranka (1,9 posto).

Izbori u Lici - Marijan Kustić