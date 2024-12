ANKETA Ostala su manje od dva dana za prikupljanje potpisa. Za koga biste glasali da su danas izbori?

Manje od dva dana preostala su potencijalnim kandidatima za predsjednika Republike da prikupe i Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predaju potrebnih 10 tisuća pravovaljanih potpisa, rok za to istječe u utorak, 10. prosinca u ponoć. Dosad su svoje potpise predala trojica kandidata: Zoran Milanović, aktualni predsjednik koji želi i drugi petogodišnji mandat, a kojeg podržava SDP s partnerima, Dragan Primorac iza kojega stoji HDZ s partnerima te Mostov Miro Bulj.

U ponedjeljak i utorak predaju potpisa, za sada, je najavilo sedmero kandidata. Nezavisna Marija Selak Raspudić stiže u ponedjeljak, točno u podne u DIP, na Zagrebačkom velesajmu, a dva sata prije nje, također nezavisni, Niko Tokić Kartelo. Najveća gužva u DIP-u očekuje se posljednjeg dana prikupljanja potpisa

Kao i na svim prethodnim izborima, najveća gužva bit će u utorak, posljednjeg dana prije isteka 12 dana dugog roka za prikupljanje potpisa. Za sada je izvjestan dolazak petero kandidata, no s obzirom da je ulazak u izbornu utrku putem medija najavljivalo njih ukupno 14, za očekivati je i druge. Kako sada stvari stoje, u DIP u utorak prva dolazi Branka Lozo, kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje (u 10 sati), iza nje, u podne, Ivana Kekin, kandidatkinja strane Možemo, pa nezavisni i široj javnosti nepoznati Pavle Perović (u 14 sati). Za 16 sati svoj je dolazak najavio nezavisni Tomislav Jonjić, a za 18 sati Dražen Pilić, također nezavisni kandidat.

Do daljnjega je nepoznato kada će svoje potpise donijeti Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone – HSP, Mislav Kolakušić, predsjednik stranke Pravo i pravda, Karolina Vidović Krišto, osnivačica i predsjednica stranke Odlučnost i pravednost (OIP) te nezavisna Aurora Weiss koji su također najavili kandidaturu za predsjednika. Poznato je, međutim, da je u međuvremenu jedan potencijalni predsjednički kandidat, Anton Filić, odustao od izborne utrke, te je time njihov broj 'pao' na 13. Filić, bivši novinar Večernjeg lista i bivši predsjednik Sindikata novinara Hrvatske priopćio je u nedjelju da je prisiljen odustati od sudjelovanja u utrci za predsjednika, navevši da mu je zbog nejednakoga medijskog tretmana i potpunoga bojkota vodećih medija, posebice HRT-a bilo teško prikupiti potpise.

Kad u ponoć, 10. prosinca potencijalnim kandidatima 'zatvori svoja vrata' DIP ima rok od 48 sati da provjeri potpise koje su mu predali i objavi listu kandidata za predsjednika Republike. Kad to učini, i službeno će početi izborna promidžba koja traje do ponoći, 27. prosinca (petak), kada nastupa izborna šutnja. U subotu, 28. prosinca i nedjelju, 29. prosinca, do zatvaranja birališta zabranjena je bilo kakva promidžba, objava ili procjena rezultata.

Nedjelja, 29. prosinca izborni je dan na koji će, od 7 do 19 sati, birači moći odlučiti koga žele idućih pet godina vidjeti na Pantovčaku. Predsjednik Republike bira se većinskim izbornim sustavom, treba dobiti većinu glasova svih birača koji su glasovali. Ukoliko se to ne dogodi 29. prosinca, dvoje kandidata s najvećim brojem glasova u prvom krugu ide u drugi krug koji se održava za 14 dana, tj. 12. siječnja 2025. Za koga biste glasali da su danas izbori, možete odgovoriti u anketi u nastavku.