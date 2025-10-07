Angela Merkel razotkrila tko je stvarno na čelu: Putinu je sve dopuštala, a sad krivi susjede

Moramo se najprije zapitati što je to nagnalo gđu. Angelu Merkel na intervju s mađarskim podcastom zanimljivog imena “Partizan”? I to upravo sada, upravo za mađarski podcast? Stvari postaju jasnije kad se vidi sadržaj njenih izjava, točnije optužba da su Poljska i Baltičke države odgovorne za rat u Ukrajini, a ne ni slučajno Vladimir Putin. Bez potrebe za ublažavanjem ili uljepšavanjem stanja možemo zaključiti da su motivi gđe. Merkel za ovaj intervju isti kao kod svih drugih putinofila u EU u ovom trenutku: unijeti dodatnu pomutnju u javni prostor članica EU, posvađati međusobno članice EU, skrenuti odgovornost za rat sa Putina na tko zna koga, te tako otežati postizanje dogovora o nastavku europske vojne pomoći za Ukrajinu.

Da, Angela Merkel se ovim razotkriva kao Putinofil, što je uostalom bila već više od desetljeća. Mnogima se nije dopala moja ocjena Angele Merkel kada sam u razgovoru za “Večernji List” u ožujku 2022. opisao Angelu Merkel kao najmračniju figuru europske politike u prvoj polovici 21. stoljeća, jer je upravo ona stvorila ovakvog Putina, ne nitko drugi. Dakle čak i ne uzimajući u obzir njene ostale megatonske gluposti – od moratorija na nuklearnu energiju u Njemačkoj (pazite: od strane žene koja je doktorirala nuklearnu fiziku!), preko poziva sirijskim i drugim blisko-istočnim izbjeglicama da dođu u Njemačku – što je pokrenulo izbjeglički stampedo 2015., do brutalnog ismijavanja Španjolske, Italije i Grčke koje su pokušale primijeniti u saniranju svojih gospodarstava iste metode kao frau Merkel koju godinu prije. Dakle čak ne uzimajući u obzir sve to, ostajući samo na ocjeni njene metode stvaranja ovakvog Putina, za bilo kojeg drugog političara bilo koje druge članice EU bi to bio dovoljan razlog za vječni muk u medijima. Ali ne i za nju, jer je bila na čelu najmoćnije članice EU. No baš zato je njena odgovornost najveća.

Uzrok svega je njena naivna procjena da se Putina može kontrolirati novcem od prodaje ruske nafte i ruskog plina Njemačkoj i ostalim članicama EU. No umjesto da Putin postane ovisan o europskom novcu, EU je postala ovisna o ruskom plinu, zato jer se nije istovremeno tražila protuteža ruskom plinu u vidu jačanja nuklearne energije, LNG terminala, obnovljivih izvora itd. A to pak zato jer je njemačka politika postala ovisna o dotoku ruskog plina! I tako smo došli u apsurdnu situaciju da najmoćnija članica EU podržava sve ruske imperijalne ambicije i žmiri na sve Putinove sulude planove zaposjedanja Gruzije i Ukrajine, a sve zato da bi se očuvao dotok ruskog plina i rast njemačkog gospodarstva, koje je umjetno učinjeno ovisnim o ruskom plinu i nafti!

Upravo je na prijedlog Merkeličine Njemačke (uz prešutnu podršku Francuske) na sastanku NATO-a u Budimpešti 2008. odlučeno da za Ukrajinu i Gruziju nema mjesta u NATO-u. Zato jer je to tako htio Putin, to se njemu uklapalo u imperijalne ambicije.

Na prijedlog Merkeličine Njemačke su dakle obje zemlje ostavljene na vjetrometini, kao nekakva ničija zemlja između Rusije i EU, s jasnom porukom Putinu da ih može zauzeti ako hoće. Ukrajina i Gruzija su bile gđi. Merkel zanimljive jedino kao tržište za EU proizvode, s pridruživanjem EU tek i ako to dopusti Putin, a o NATO-u nije bilo ni govora.

Putinova invazija Gruzije obavljena je već iste 2008. – bez ikakve reakcije Njemačke, dok se na aneksiju Krima i rusku pobunu u ukrajinskom Donbasu čekalo 2014. – opet bez reakcije Njemačke. Angela Merkel je doduše ponudila format mirnovnih pregovora Njemačka – Rusija – Ukrajina – Bjelorusija, a rezultati i tijek pregovora su bili manje-više na liniji sporazuma Molotov – Ribbentrop iz 1939. Dakle, mir u Europi se postiže paktom Moskve i Berlina, a ostali se tome trebaju prilagoditi, a ako se ne prilagode su sami krivi za ono što će ih snaći. Naravno, svo to vrijeme ruski plin treba nesmetano teći do Njemačke.

Zanimljivo je i bizarno da frau Merkel tek sada priznaje kako je tek 2021. shvatila da Putin ne drži ništa do mirovnih sporazuma Rusije i Ukrajine, poznatih kao Minsk I i Minsk II. Trebalo je frau Merkel za to shvatiti samo osam godina! Dakle punih osam godina upornog odbijanja prihvaćanja realnosti da se Putina ne može obuzdati zaradom od prodaje plina, jer iza svega stoji Putinova posve iracionalna želja za obnovom Ruskog Carstva u granicama iz 1914. A kada je konačno shvatila onda je bilo najbolje kao i sada za sve okriviti sve države na Baltiku, od Poljske do Švedske, koje imaju jako povijesno iskustvo s Rusima, pa su uvijek oprezne nad ponavljanjem “povijesnih dogovora Berlina i Moskve o miru u Europi” poput onog iz 1939.