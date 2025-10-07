Kim Jong Un čestitao Putinu rođendan: Savez jači nego ikad

Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un izjavio je da će savez njegove zemlje s Rusijom nastaviti razvijati, u pismu koje je uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu čestitajući mu rođendan i hvaleći njegovo vodstvo. „Ne sumnjam da će savezni odnosi između naših dviju zemalja i ubuduće biti dosljedno jačani, zahvaljujući toplim prijateljskim odnosima i bliskim drugarskim vezama između nas“, rekao je Kim.

Kim je ponovno izrazio svoju potporu „pravednoj borbi“ Rusije za nacionalni suverenitet, očito se pritom pozivajući na njezin rat s Ukrajinom, te se obvezao ostati vjeran provedbi ugovora koji su dvojica čelnika potpisala prošle godine, navodi se u pismu koje je prenijela državna novinska agencija KCNA, obavještava Reuters.