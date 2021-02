Analiza dviju najjačih stranaka: Ovi gradovi su boljka HDZ-a, SDP bi više župana

Do lokalnih izbora preostala su svega tri mjeseca, a dvije najveće stranke uglavnom su kompletirale popis kandidata, kao i izborne ciljeve. HDZ na izbore, kao i u prijašnjim izbornim ciklusima, ide kao favorit u većini županija i gotovo je izvjesno da će se ponovno moći pohvaliti najvećim brojem osvojenih županija, kao i jedinica lokalne samouprave.

Boljka su ovoj stranci, međutim, veliki gradovi. Među četiri najveća grada HDZ gradonačelnika ima jedino u Splitu, no njihov kandidat za novog gradonačelnika Vice Mihanović u izbore ulazi opterećen dosadašnjom koalicijom sa Željkom Kerumom. A izgubi li HDZ vlast u Splitu, stranka će gubitak morati kompenzirati u drugim sredinama ako se u svibnju želi pohvaliti izbornim uspjehom.

U Osijeku se uzdaju u Radića

Šanse da bi to mogla učiniti u Zagrebu gotovo su ravne nuli, s obzirom na to da ih i ovdje opterećuje aktualna koalicija s Milanom Bandićem pa im preostaje da pokušaju obraniti utjecaj u Gradskoj skupštini. HDZ-u tu na ruku ide činjenica da su se utišale najave iz Domovinskog pokreta da bi u utrku za Zagreb mogao njihov predsjednik Miroslav Škoro i sve glasnija nagađanja da će u kandidaturu Zlatko Hasanbegović, kojemu je sklono desnije biračko tijelo, na koje HDZ ionako već dulje vrijeme teško može računati.

U Rijeci ova stranka još nije izišla s imenom kandidata za gradonačelnika, a uspjeh liste mogao bi im nagristi Most, čiji se gradonačelnički kandidat Marin Miletić ozbiljno posvetio pretkampanji i nije sasvim bez šansi za drugi izborni krug.

HDZ-u tako kao potencijalna kompenzacija za gubitak Splita preostaje Osijek, u kojem se stranka uzda u Ivana Radića, šefa gradske organizacije HDZ-a koji slovi kao jedan od favorita u utrci za gradonačelnika. Radiću na ruku ide to što u utrku u ime Domovinskog pokreta neće Krešimir Bubalo, no ozbiljne probleme mogao bi mu zadati Vladimir Šišljagić, koji bi u drugom krugu vjerojatno mogao računati na podršku širokog kruga stranaka, od desnog do lijevog centra.

Nakon brojnih afera njihovih istaknutih članova HDZ se teško može uzdati da će ukupni izborni rezultat podebljati u županijama. Zbog posrnuća aktualnog župana Ive Žinića stranci opasno prijeti gubitak vlasti u Sisačko-moslavačkoj županiji, a neizvjesna im je i potvrda premoći u Lici, u kojoj kao favorit slovi aktualni župan, njihov bivši član Darko Milinović. U drugim županijama u kojima je stranka na vlasti ne očekuju se veliki potresi, a zanimljivo je da splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu konkurencija ovaj put neće biti Mostov Miro Bulj, koji će vjerojatno u utrku za gradonačelnika Sinja.

Veliki izazov za stranku je i Grad Vukovar, u kojem će Nikola Mažar u utrku s bivšim stranačkim kolegom Ivanom Penavom. U HDZ-u se nadaju da bi im u drugom krugu mogli pomoći glasovi lokalnih Srba povezanih sa SDSS-om, no računicu bi im mogao pomrsiti bivši SDP-ovac Željko Sabo, kojemu su vukovarski Srbi do sada bili izrazito skloni, a koji će sada u utrku kao nezavisni kandidat. Dio kolača HDZ-ovoj listi za gradsko vijeće, uz Penavu i Domovinski pokret, mogao bi otrgnuti i konzervativac Marijan Pavliček.

Uz to, stranka će se u Vukovarsko-srijemskoj županiji morati boriti protiv još jednog svog disidenta, aktualnog dožupana Josipa Dabre, kojega će vjerojatno poduprijeti i Domovinski pokret. Tri mjeseca prije izbora u stranačkim kuloarima ne vlada pretjeran optimizam, a neki visokopozicionirani HDZ-ovci boje se da bi se Vladina borba protiv koronavirusa, koja im je bila vjetar u leđa na izborima za Sabor, ovaj put mogla okrenuti protiv HDZ-a. HDZ-ovci na lokalnim razinama negoduju i zbog nekih Plenkovićevih odluka nevezanih za koronu, primjerice imenovanja Martine Dalić na čelo Podravke, koje je ovih dana kritizirao i aktualni koprivničko-križevački župan Darko Koren, s kojim HDZ-ovci žele suradnju i na ovim izborima.

Skorašnji lokalni izbori bit će de facto prvi pravi test novog predsjednika SDP-a Peđe Grbina, koji je nekim svojim zadnjim potezima iznenadio mnoge, a što je još važnije gotovo pa u potpunosti preuzeo rizik izbora na svoja leđa. Primjerice, odlukom u Zagrebu, gdje je iz utrke istisnut Gordan Maras, raspušteno vodstvo gradske, a potom i vodstva mjesnih organizacija, a stranka će vjerojatno u srijedu i službeno predstaviti kandidata za gradonačelnika Joška Klisovića.

Hoće li Klisović ući u drugi krug, što Maras, prema svim anketama nije mogao ni sanjati, nitko ne može tvrditi, ali dobro upućeni kažu kako Klisović u igru primarno i nije ubačen da bi postao gradonačelnik, već je ključni cilj stranke bio taj da se na izborima u Zagrebu ne osramote, odnosno da ne budu treća lista, što im je prema anketama prijetilo.

Zmajlović kandidat za župana

– Klisović s jakom kampanjom može podići našu listu i tako odmaknuti SDP od dna. Ovako, s dobrim kandidatom, dobrom kampanjom i jakim imenima na listi imamo možda šansu biti i najjača lista na izborima. I to je stvarni cilj – kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a. To bi značilo da u slučaju da, primjerice, gradonačelnik postane Tomislav Tomašević, Možemo! ne bi moglo vladati bez SDP-a, a dugoročno gledano to znači i da bi nestao strah da će ih Možemo! u potpunosti istisnuti iz Zagreba.

Ključni cilj SDP-a u Rijeci je obraniti vlast pod svaku cijenu. Zadnje ankete nisu im išle na ruku i njihov kandidat Marko Filipović djelovao je kao loše rješenje pa se u medijima čak spominjala i opcija da ga se zamijeni novim kandidatom. No na kraju se shvatilo da bi to bilo kontraproduktivno te se odlučilo krenuti u ofenzivu i žestoko, svim raspoloživim sredstvima stati iza Filipovića. U SDP-u su uvjereni da će njihov kandidat, unatoč jakoj konkurenciji na ljevici, ući u drugi krug, a najviše se boje Davora Štimca kao protukandidata jer on oko sebe, drže, može najšire zagrabiti.

Zato ne čudi što je već počela “paljba” po Štimcu, kojeg se već počelo etiketirati kao skrivenog HDZ-ova kandidata. Inače, u Primorsko-goranskom SDP-u s popriličnom “zebnjom” gledaju hoće li HDZ za svog kandidata za župana istaknuti Davora Butkovića, s obzirom na to da se smatra kako on jedini od svih u toj županiji može zadati probleme “vječnom” Komadini, no u HDZ-u doznajemo da je Butković, unatoč željama vrha stranke, otklonio tu kandidaturu. SDP već godinama ima samo dva župana, primorsko-goranskog Zlatka Komadinu i Željka Kolara, krapinsko-zagorskog župana kojeg su htjeli i istisnuti iz utrke, ali na kraju su se u vodstvu predomislili jer su ankete pokazale da jedino on ima šansu zadržati mandat.

Osim obrane tih dviju, vodstvo je kao cilj postavilo osvajanje još barem jedne županije, a vjeruje se da najviše šanse za to imaju u Međimurskoj, s kandidatom Marijem Medvedom, pod uvjetom da aktualni župan Matija Posavec doista ne istakne svoju kandidaturu za župana, nego za gradonačelnika Čakovca. Velika su očekivanja i od Mihaela Zmajlovića, koji će biti SDP-ov kandidat za župana Zagrebačke županije.

Ovaj put, zanimljivo je, SDP ide i po dobar rezultat u Velikoj Gorici, gdje je bivši gradonačelnik HDZ-ov Dražen Barišić, opterećen aferom Janaf, dao ostavku na tu funkciju. U tu će utrku, čujemo, SDP gurnuti bivšeg saborskog zastupnika i bivšeg člana vodstva Ivu Jelušića. Bolje rezultate nego prije četiri godine očekuju i u Dalmaciji, u sredinama u kojima su sada na vlasti, ali i u Šibeniku i Makarskoj, gdje su im kandidati Tonći Restović i Zoran Paunović.

