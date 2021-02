'Premijer nas posprdno zove aktivisti s ulice, ali ja na ulici pričam s građanima o problemima'

Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika Zagreba političke platforme Možemo gostovao je u studiju Večernjeg lista. Emisiju je vodila Petra Balija.

Prisjetio se svojih početaka. Naime, dok je još bio srednjoškolac, sa 16 godina učlanio se u Zelenu akciju.

– Prva od tih akcija bila je uz Savu gdje su ilegalne šljunčare. I danas se do neke mjere ilegalno šljunčari i u te rupe se utiskuje opasni otpad. To je posebice problem jer je riječ o vodozaštitnom području gdje je glavno crpilište za pitku vodu u Zagrebu. Jedno vrijeme sam i vodio Zelenu akciju, ali bilo je još puno inicijativa. O gospodarenju otpadom smo upozoravali još prije 20 godina, zato Zagreb sad zaostaje, najgori je od svih gradova Europske unije – rekao je Tomašević.

U Hrvatskoj je završio politologiju, a na Cambridgeu je magistrirao održivi razvoj.

– Tek kad sam se vratio s Cambridgea odlučio sam se baviti politikom i tako je nastala platforma Zagreb je naš! Osnovali smo se dva mjeseca prije izbora i bili iznenađenje. U četiri godine smo dosta napravili, u koaliciji smo osvojili sedam mandata za Sabor, sad smo treća politička opcija. Sljedeći korak je da konačno preuzmemo upravljanje gradom – rekao je.

Priznaje, bilo je akcija za koje je mislio da mu nisu trebale.

– Bilo je puno takvih akcija, ako želite promjenu ne možete proći da se nekom ne zamjerite. Ima dosta interesa kojima odgovara određeni status quo, kao zastupnik sam imao i tužbe od tvrtki za gospodarenje otpadom. Nikome nije svejedno kad dobije prekršajnu prijavu, i kaznenu prijavu od nekoliko stotina tisuća kuna. To je sve u svrhu zastrašivanja, nije me to zastrašilo, na kraju su odustali od te tužbe – rekao je.

Na koje ćete probleme ukazivati tijekom kampanje?

– Svakako na gospodarenje otpadom. To pokazuje i naša anketa koju smo proveli po kvartovima. Građani su sve više angažirani i sami su spremni se angažirati na rješavanju problema. Želimo i reformu mjesne samouprave, da imaju nekakve ovlasti, oni nemaju ni svoje račune, nemaju nikakve ovlasti. Ona ne razumijemo koji je smisao svih tih vijeća i vijećnika koji donose odluke na čemu nemaju nadležnost. Hoćemo i direktno građane uključiti u donošenje odluka. Mjesni zborovi na kojima građani mogu diskutirati o nekim kontroverznim odlukama, kao i referendumi na razini grada za sve bitne i strateške projekte. Ljudi su nezadovoljni kako se prikuplja otpad, kako je naplata organizirana. Problem s komunalnim uslugama kao što je voda. Situacija da 50 posto vode iscuri iz vodovodnih cijevi je neprihvatljiva. U Europskoj uniji je prosjek 10 posto. To nije problem samo ekološki nego i financijski. Već s projektima obnove vodovodne mreže mogli bi povratiti investiciju. Cijena vode je jako poskupila, razlog je ugovor o JPP-u između grada i tri konzorcija. Treba revidirati taj ugovor, trostruko se povećala cijena vode. Imate građane u Čučerju, Podsusedu gdje ljudi žive u kontejnerima i u tom naselju ljudi nemaju javni vodovod. To je neprihvatljivo za glavni grad države. Čak 100.000 građana nema javnu kanalizaciju u Zagrebu, ne samo da smo ih tu zakinuli što nemaju ono što je osnovno ljudsko pravo, nego ih dodatno zakidamo jer smo posao pražnjenja septičkih jama povjerili privatnim poduzećima kojima to jako puno plaćaju – rekao je.

Podsjetio je i kako se obećava da će se odlagalište Jakuševec zatvoriti od 2000-ih godina.

– Evo sad je 2021. i ne samo de se ne vidi kad će se zatvoriti nego je gradska skupština produžila njegovo trajanje do 2029. godine. To će nam biti jedan od prioriteta, da zatvorimo Jakuševec kao odlagalište već u prvom mandatu i da se kvaliteta života u istočnom Novom Zagrebu popravi. Tamo su i svinjogojske farme, isto problem koji nije dugo riješen. Imate stambene zgrade uz svinjogojske farme koje su se trebale zatvoriti, ali nisu – rekao je.

Spomenuo je i školu u Bukovcu koja je oštećena u potresu i nije obnovljena.

– Za obnovu svih škola i gradnju novih proračun je bio 90 milijuna kuna prošle godine, a 35 milijuna se dalo na Spomenik Domovini. Mi smo više od trećine budžeta potrošili na jedan spomenik. To nisu prioriteti – kaže Tomašević.

Hoće li obnova biti fokus vaše kampanje?

– Jasno je da su se svi usmjerili na to, to je jedan od najvećih problema. Obnova mora biti protupotresna, cjelovita i zelena. Da neke stvari ne vraćamo samo u prvobitno stanje nego da i energetski obnovimo te zgrade, da napravimo neke nove javne prostore. Treba to gledati i šansu za razvoj grada. U tom smislu treba čuvati identitet grada, sve što je zaštićeno i gledati kako možemo modernizirati te zgrade. Ići ćemo s inicijativom da gradska poduzeća koja imaju mehanizaciju da pomognu ljudima barem u rušenjima objekata što oni moraju sada platiti iz svog džepa. Po zakonu bi im se to trebalo vratiti, ali kada. Jedno rušenje obiteljske kuće je oko 100.000 kuna – rekao je.

Želite li gradonačelnika pobijediti njegovim oružjem ili imate neki as u rukavu?

– Ja isto tako sam dosta na terenu, to premijer posprdno kaže aktivisti s ulice. Ja jesam na ulici, pričam s ljudima o njihovim problemima. To nije nešto što je Bandić patentirao, to je nešto što bi svaki normalni političar trebao raditi. Ovdje su problemi na dohvat ruke i građani s tim problemima – kaže.

Jesu li kasno dvije najveće stranke krenule u kampanju, je li im to prednost ili nedostatak?

– Teško to može biti prednost. Mene to previše ne zamara. Mi obilazimo teren, gradimo kvartovske organizacije, dobar dio naše kampanje će biti na terenu. Previše se ne bavim s drugima. Dosta je bilo napada na mene prošli tjedan, to me previše ne zanima. Imamo jasan plan i viziju kako bi grad trebao izgledati. Mi doista možemo garantirati promjenu u gradu, nikad nismo s Bandićem tikve sadili, nikad nismo bili s njim u koaliciji, naš stav oko njegovog modela upravljanja je poznat od početka. Sve što smo govorili se nažalost ostvarilo. Prirodne katastrofe su pokazale da cijeli sustav ne funkcionira, ne možete kao šerif govoriti što da tko radi, tu sekunde mogu značiti da netko izgubi ljudski život.

Razmišljate li o nekoj drugoj opciji ili koaliciji, je li vam netko drugi ponudio partnerstvo?

– Ne. Tko god uđe od centra prema lijevo, od oporbe, uđe u drugi krug osim Milana Bandića, podržat će ga, jasno, ne dvosmisleno. Ja sam to rekao, drugi kolege su to rekli. Trenutak je takav da se to mora dogoditi. Moramo motivirati više birača da izađu. Izlaznost je katastrofalna, s tako malom izlaznošću ne možemo doći do promjene u gradu – kaže.

Smatra kako su nova generacija političara.

– Nema političke opcije u Hrvatskoj koja ima toliko birača u skupini do 30 godina.

Kaže i kako će se zalagati da gradonačelnik ne može imati više od dva mandata.

– Previše možete koncentrirati moć u svojim rukama, previše prisvojiti javnih resursa da je gotovo nemoguće imati poštenu političku utakmicu na izborima. Ti mladi birači imaju povijesnu priliku u nečemu gdje će doći do promjene vlasti nakon 20 godina.

Što najviše zamjerate Milanu Bandiću?

– Trebalo bi još tri emisije da samo ključne stvari istaknem. Ne želim se s njime baviti, on je prošlost, mene zanima što ćemo napraviti dan nakon izbora. Kako ćemo reformirati zagrebački Holding, bržu javnu nabavu, ista pravila igre za sva poduzeća privatna u gradu... Zanima me kako u vrtiće i škole uvesti zelenu javnu nabavu, kako da hrana bude u krugu od 80 kilometara od Zagreba.

Što je sa sportom?

– Treba više ulagati u rekreativni i amaterski sport, da postoji infrastruktura i za djecu i odrasle koji se bave sportom. Mi se protivimo natkrivanju sljemenskih potoka, ti potoci se mogu urediti za staze, rekreaciju, da postanu rekreativni koridori sjever-jug. Dinamov stadion je potpuno neadekvatan onome što međunarodna natjecanja traže. Mi nemamo krov, kad je hladnije vrijeme i kiša netko može dobiti upalu pluća. Potrošili smo 700 milijuna kuna za obnovu koja nije ni blizu gotova. Napravit ćemo odmah financijsku studiju i vjerujem da za 300 milijuna kuna možemo imati stadion adekvatan za grad Zagreb – kaže Tomašević.