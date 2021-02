Analitičari: Kerumu snimka nije naštetila, Ivošević radi grešku, a Mamić treba progovoriti

Nikad u gradu pod Marjanom uoči lokalnih izbora nije vladala gužva kao sada. Na predstojeće izbore za “splitskog poteštata” izlazi za sada šest kandidata.

U utrku su službeno ušli Željko Kerum (HGS), Ivica Puljak (Centar), Zdeslav Benzon (HSLS) te nezavisni kandidati Branka Ramljak, Tomislav Mamić i Bojan Ivošević.

Tu je i Vice Mihanović iz HDZ-a koji će sigurno biti kandidat, ali ga Gradski odbor stranke još nije potvrdio.

Estradni pjevač Siniša Vuco nedavno je postao predsjednik splitskog HSS-a i moguće je da će on stranku predstavljati na lokalnim izborima.

SDP koji u Splitu iznimno loše stoji još od prošlih lokalnih izbora imao je velikih problema s pronalaskom kandidata, no kako nam kaže predsjednik organizacije Goran Kotur, sve bi trebalo biti riješeno početkom idućeg tjedna dodajući da će ime njihova kandidata odjeknuti ne samo Splitom već i cijelom Hrvatskom.

Kao kandidat Domovinskog pokreta u gradskim kuloarima spominje se Hrvoje Marušić. Marušić već godinama mijenja dresove i stranke pa ostaje pitanje u kojoj će to mjeri “nagraditi” splitska publika.

Što se tiče odmetnika iz bivše stranke Pametno koji namjeravaju koalirati s platformom Možemo, kao izgledni kandidat spominje se Jakov Prkić.

Most još bez kandidata

Svog kandidata još nema jedino Most. Iz te stranke poručili su nam da će kroz dva tjedna kandidat biti predstavljen te da je on iz redova stranke. Dakle, Most neće ići za tim da podrži nekog nezavisnog kandidata.

Kampanja je u Splitu žestoko počela onog trenutka kad je Željko Kerum u intervjuu Večernjem listu prije nekoliko tjedana najavio svoju kandidaturu što je izazvalo mnogobrojne reakcije. Verbalni napadi, medijsko prepucavanje i skandali među kandidatima traju do danas. Kerum se u međuvremenu našao u problemu s feštom i splitskim sucima, a kandidatura dalmatinskog tajkuna Tomislava Mamića Tommyja izazvala je šok još uvijek nedefiniranih emocija među Splićanima.

Iskustvo pokazuje da je Split prevrtljiv i ideološki heterogen grad pa se može očekivati da rezultat izbora, kakav god bio, neće nikoga iznenaditi. Mnogo je politološki važnije što su ovi lokalni izbori prokazali kadrovski deficit i potpunu bezidejnost dvije najveće stranke – HDZ-a i SDP-a, i to ne samo u Splitu već i u ostalim velikim gradovima.

Naravno da HDZ i SDP uvijek mogu računati na svoje velike infrastrukture i logistiku te na siguran dio birača, no čini se da nisu ni na tragu uspjeha kakvima smo mogli svjedočiti proteklih godina. Činjenica da je HDZ u prvi plan isturio relativno neprepoznatljivog Mihanovića i što SDP još uvijek nema kandidata govori sama za sebe. O tom fenomenu, ali i aktualnostima na splitskoj sceni razgovarali smo s političkom analitičarkom Ankicom Mamić.

– Situacija s lošim kadrovskim rješenjima dvije najveće stranke nije svojstvena samo Splitu. Identično je u Zagrebu i Rijeci premda HDZ s novim mladim kandidatom pokušava osvojiti Osijek. Stranke lokalne izbore trebaju shvatiti kao odgajanje, odnosno stvaranje političara kroz vijeća i skupštine gdje ideologija ne smije biti presudna. Lokalna politika je problem komunale i infrastrukture, a mora je provoditi netko koga ljudi poznaju. Dakle, kandidat za gradonačelnika se ne može tek tako stvoriti preko noći – kaže Mamić.

Dodaje da se zbog toga sve više prostora u gradovima otvara nezavisnim imenima ili alternativnim strankama.

– Naglašena je uloga Željka Keruma koji populističkom retorikom okuplja sve veći bazen glasača. Njemu su skloni i mlađi birači koji inače apstiniraju od politike. Njegov način ophođenja, izričaja i držanja kod inače pasivnih ljudi izaziva simpatije. Mislim da je takav pogled na politiku jedan od ključnih problema hrvatskog društva – kaže Mamić i tvrdi da je teško prognozirati tko bi mogao ući u drugi krug izbora dok nisu poznata imena svih kandidata premda posljednje službene ankete najviše idu u prilog Kerumu.

Ne vide problem u “Pršutu”

“Kerumu nipošto nije naštetila ni afera sa sucima u konobi Pršut. Štoviše, to mu je veliki vjetar u leđa. Kerumovo biračko tijelo u takvom ponašanju ne vidi nikakav problem, već čistu pozitivu. Oni vide svog čovjeka kako jede i pije s moćnicima te s njima manipulira pa im to daje dodatan instinkt da mu vjeruju.”

Komentirajući Tomislava Mamića, vlasnika najvećeg trgovačkog lanca u Dalmaciji, analitičarka kaže kako je njegova kandidatura pravo iznenađenje i poduzetnički krik.

– On u politici nema iskustva i iskreno ne vjerujem da bi u to želio ulaziti. Mislim da je htio pokazati da želi promjenu pa makar se ona ticala njegova osobnog interesa i promjena GUP-a s kojima ga se sve češće povezuje. Legitimno je da traži promjenu GUP-a da bi mogao nastaviti s ulaganjem u grad, ali to za ulazak u ozbiljnu politiku nije dovoljno. On treba artikulirati svoje ideje i predstaviti se biračima. Politika je puno širi spektar djelovanja, ali omiljen je među Splićanima ponajviše zbog svojih sponzorstava u Hajduku – tvrdi Ankica Mamić.

U Splitu je i velika novost probuđena aktivistička scena predvođena Bojanom Ivoševićem. Mamić tvrdi kako je ta priča uvelike podsjeća na priču platforme Možemo u Zagrebu, no da se boji da Ivošević nema iza sebe infrastrukturu i iskustvo koje je imao Tomašević.

– Platformi Možemo na ruku su išle i krize poput potresa gdje su njihove ideje i vizije te napad na Milana Bandića dospjeli u prvi plan. Aktivizam je poželjan i on je inicijacija politike, no svim lijevim alternativnim strankama svojstvena je greška da visoko moraliziraju političku zbilju i na taj si način stavljaju uteg koji ih, ako postanu bitan faktor, sprečava da sukreiraju politiku koja je, htjeli mi to priznati ili ne, princip dogovora, pregovora i lobiranja – kaže analitičarka.

