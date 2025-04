Analitičarka za Večernji: 'Utrka Josipe Pleslić za Knin odraz sukoba u HDZ-u i njena osveta'

Najava Josipe Pleslić , bivše državne tajnice koja je već godinama pod udarom USKOK-a, da će se kandidirati za gradonačelnicu Knina unijela je dozu živosti u dosad prilično tihu pretkampanju za lokalne izbore, do kojih je preostalo manje od mjesec i pol dana. Pleslić je, naime, prvo za portal Telegram, a potom i putem priopćenja, poručila kako njezina odluka o kandidaturi nije nimalo ishitrena već, dapače, posljedica zrelosti i "želje da Knin opet bude vidljiv".

A da se ne radi o ishitrenom potezu i da Pleslić svakako računa da će u Kninu dobiti podršku ljudi s kojima je nekad tijesno surađivala, uključujući i neke iz njezine bivše stranke, neslužbeno se procjenjuje i u dijelu šibensko-kninske organizaciji HDZ-a, stranke iz koje je ekspresno isključena čim je postalo jasno da će ju USKOK goniti u sklopu afere vjetroelektrane.

HDZ se u njezinu slučaju, podsjetimo, nije onako revno držao presumpcije nevisnosti koja podrazumijeva da se svakog ima držati nedužnim dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi suprotno, kako je to učinjeno u slučajevima drugih visokih HDZ-ovih dužnosnika koje se uhvatilo "s rukama u pekmezu". Pleslić (ex. Rimac) ekspresno je isključena iz stranke, na što je vjerojatno utjecala i činjenica da se radilo o vremenu uoči parlamentarnih izbora, a percepcijska šteta po stranku prijetila je i zbog sadržaja njezina mobitela, na temelju kojega su istražitelji kasnije krenuli prema 40-ak osoba, među kojima su bili i neki ministri.

Već sama reminiscencija na razdoblje Josipe Pleslić zbog toga bi mogla biti opterećujuća za HDZ u Kninu i šire, pogotovo kad se zna da je županijska organizacija stranke vraćanje vlasti u Kninu istaknula kao jedan od ciljeva na svibanjskim izborima. Njezin predsjednik, šibenski gradonačelnik Željko Burić ni danas, nakon objave bivše gradonačelnice da se vraća u politiku, nije posustao kad je riječ o tom cilju.

"Josipa Pleslić više nije članica stranke, ona je, uvjetno rečeno, još uvijek slobodna građanka, a svaki slobodni građanin s državljanstvom može se kandidirati na izborima. Što se tiče naših ciljeva, već smo obznanili kako nam je cilj zadržati četiri grada u kojima je HDZ danas na vlasti te vratiti Knin i Županiju", rekao nam je Burić.

Nije, međutim, tajna da je, nakon objave aktualnog župana, nezavisnog Marka Jelića da će se povući iz politike, u HDZ-u Šibensko-kninske županije procijenjeno da je to šansa za HDZ da županiju vrati u svoje ruke. Unutarnji sukob nastao je, međutim, oko toga tko bi trebao biti HDZ-ov kandidat za župana, a presjekao ga je Burić, prijetnjom da će se, ne prihvati li stranka njegov prijedlog da za župana kandidira Paška Rakića, izići iz HDZ-a i na izbore u Šibeniku ići kao nezavisni kandidat za gradonačelnika. Rakić je na kraju kandidiran, no nemiri u organizaciji time nisu prestali pa se posljednjih dana mogu čuti priče o letcima protiv Rakića koji su osvanuli u poštanskim sandučićima HDZ-ovaca.

Iako sve, uvjetno rečeno, struje u stranci pokušavaju umanjiti značaj ovih događaja, procjenjujući kako je lako moguće da se radi o pokušaju konkurencije da unese nemir u njihove redove, jasno je da pravog povjerenja i sklada među HDZ-ovcima na ovom području nema.

Da je kandidatura Josipe Pleslić posljedica upravo tih unutarstranačkih previranja uvjerena je i Večernjakova analitičarka Ankica Mamić. "Kandidatura Josipe Pleslić je kuriozitet i govori o tome da postoji sukob unutar HDZ-a, jer nema nikakve druge logike. Ona je jedna od rijetkih koja je odmah izbačena iz stranke nakon što se suočila s optužnicom USKOK-a i možda je zaključila da je došlo vrijeme da se malo osveti bivšoj stranci", procjenjuje Mamić.

Ova analitičarka upozorava i da je riječ o za HDZ izuzetno važnim izborima, posebno zbog nacionalnog rejtinga koji, ako je vjerovati posljednjim anketama, za stranku teško da može biti zadovoljavajući, a zbog čega je, procjenjuje, HDZ-u dodatno važno dobiti izbore u što je više moguće sredina u Hrvatskoj.

Uz to, Mamić upozorava da je još uvijek nepoznato što će sve kao oružje u kampanji koristiti Josipa Pleslić. "Kninska kraljica kako su je zvali, sigurno zna puno stvari koje još nisu u javnosti, a koje bi se mogle odnositi i na visoko pozicionirane lokalne HDZ-ovce. U tom smislu na nju neće biti previše napada, jer nitko ne zna kakvo sve 'oružje' ima. Njezina kandidatura pod optužnicom koja još nije potvrđena na sudu nije jedinstven slučaj u Hrvatskoj, imali smo još sličnih kandidatura na prethodnim izborima. Očito je spremna na još jednu rundu javnih difamacija i to je možda baš kuriozitet ovih izbora. Očekivalo se puno kandidatura, ali mislim da njezinu nitko nije očekivao", komentira Ankica Mamić.

Što se tiče konkurencije HDZ-ovim kandidatima, kako u Kninu, tako i na razini županije, naši izvori u HDZ-u uvjeravaju da je Paško Rakić dobro "odradio teren", da je obišao praktički cijelu županiju i da je u neposrednom kontaktu naišao na više nego dobre reakcije potencijalnih birača pa ga, uvjereni su, poremećaj koji bi u Kninu mogla izazvati kandidatura bivše gradonačelnice, ne bi trebala značajnije uzdrmati. To, dakako, tek treba vidjeti, jer nije tajna da se SDP-ovci u ovoj županiji vjeruju kako dobre šanse da postane župan ima njihov Petar Baranović, a svaka distrakcija u HDZ-ovim redovima mu, jasno, povećava šanse za to.

Aktualni gradonačelnik Knina, nezavisni Marijo Ćaćić, ne krije kako mu je najava kandidature Josipe Pleslić dodatno učvrstila odluku da se kandidira i za novi gradonačelnički mandat. "Informaciju da će se ona kandidirati čuo sam i ranije, ali nisam vjerovao da će se to doista i dogoditi, jer se to jednostavno ne slaže sa zdravim razumom. No, drago mi je da se informacija potvrdila, jer će mi to olakšati kampanju, budući da se ispred HDZ-a za funkcije u gradu i sada natječu oni koji su nekada bili njezini najbliži suradnici. Time će nam, pak, građanima biti jednostavnije objasniti da se zapravo natječemo protiv istog crnila i mraka koji je Kninom vladao do 2017. godine, a kojega je Josipa Pleslić eksponent", kazao nam je Ćaćić.