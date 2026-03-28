Jesen 1991., u rano proljeće 2026. u Srbiji, a na momente i kraj 1988. ili početak 1989. Tako bi se, u najkraćim crtama, mogla opisati situacija u susjednoj zemlji, u kojoj je opće stanje nacionalističkog ludila kojim se javnost svakodnevno bombardira. Nema više Duge, ali ima Informera; nema zloglasnog Dnevnikova dodatka Radio-televizije Beograd i Miodraga Komrakova, ali sada su tu Pink TV, Jovana Jeremić i Predrag Sarapa, a na raspolaganju Aleksandru Vučiću i dalje su zloglasne Večernje novosti, zatim Politika, RTS i ostali mediji pod šapom režima.
MEDIJSKI STROJ MRŽNJE
Srbija zaglavljena u prošlom stoljeću; ustaše pomažu Vučiću čuvati vlast
Povijest se kod naših susjeda ne ponavlja, već nekreativni vinovnici srbijanske politike nisu u stanju smisliti ništa originalno. Tepu samo ono što su tepli u doba Miloševića
Komentara 24
MA
osnova srpske politike; velika srbija - gdje je i jedan srbin to je srbija,.....dnevna politika; ustase i jasenovac........oni ukrozavaju druge ali oni su ugrozeni,.... oni protjeruju i zlostavljaju svoje manjine ali oni su protjerani i zlostavljeni,....oni su izvan srbije manjina ali moraju imati vise negeo vecina,..........sa drugim rijecima to je patoloska psihoza jedne nacie - nacionalnosti..........
ST
U diltaturi i zemlji trećeg svijeta ništa nova.
Velikosrpski plan 1991. provodi socijalist Slobodan Milošević, 2026 u Srbiji je na vlasti radikal Aleksandar Vučić šegrt ratnog zločinca Vojislava Šešelja kome nije jasno o čemu se ovdje radi taj bolje neka šuti