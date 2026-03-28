Srbija zaglavljena u prošlom stoljeću; ustaše pomažu Vučiću čuvati vlast

Jesen 1991., u rano proljeće 2026. u Srbiji, a na momente i kraj 1988. ili početak 1989. Tako bi se, u najkraćim crtama, mogla opisati situacija u susjednoj zemlji, u kojoj je opće stanje nacionalističkog ludila kojim se javnost svakodnevno bombardira. Nema više Duge, ali ima Informera; nema zloglasnog Dnevnikova dodatka Radio-televizije Beograd i Miodraga Komrakova, ali sada su tu Pink TV, Jovana Jeremić i Predrag Sarapa, a na raspolaganju Aleksandru Vučiću i dalje su zloglasne Večernje novosti, zatim Politika, RTS i ostali mediji pod šapom režima.